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Освіта, Україна, Світ

Як розпочнеться навчальний рік у школах: у МОН оголосили три сценарії

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 1 126

 

Рішення прийматимуть по кожному конкретному регіону у залежності від епідситуації

Т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів про три можливі сценарії початку нового навчального року.


- Навчальний рік для більшості учнів розпочнеться традиційно: діти підуть у школу 1 вересня. Спільно з МОЗ ми здійснюємо моніторинг епідеміологічної ситуації у кожному регіоні та розробляємо можливі сценарії. Найближчим часом будуть впроваджені відповідні алгоритми, про що МОН надасть докладні роз'яснення. Також не виключено, що навчальний процес може відбуватись у змішаній формі, – зазначив Сергій Шкарлет.


Навчальний рік в Україні розпочнеться відповідно до одного з трьох сценаріїв:

  • варіант перший – низький рівень захворюваності, відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі;
  • варіант другий – високий рівень захворюваності, освітній процес забезпечується дистанційно;
  • варіант третій (найбільш імовірний) – середній рівень захворюваності, освітній процес забезпечується як дистанційно, так і в закладах освіти з дотриманням правил дистанціювання та гігієни.

Рішення щодо обрання сценарію, за яким буде відбуватись навчання, визначатимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у залежності від особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні.


Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки України заявляли, що не планують в обов'язковому порядку переводити українські школи на дистанційне навчання у 2020-2021 навчальному році.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: stupeni24.ru
Теги: МОН карантин школы учебный год

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