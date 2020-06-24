Батьки, видихайте: МОН не переводитиме школи на дистанційне навчання

Навчальний рік 2020-2021 має розпочатися з 1 вересня, проте все залежатиме від епідситуації у країні – рішення ухвалять
не раніше серпня, ближче до старту навчального року
Батьки школярів по всій Україні (зокрема, і в Кременчуці) почали бити на сполох, що у наступному навчальному році їхні діти навчатимуться дистанційно, як і наприкінці цього. Проте Міністерство освіти і науки запевнило, що наразі не планує в обов'язковому порядку переводити школи на дистанційну освіту.
За планом, навчальний рік 2020-2021 має розпочатися з 1 вересня, проте дата його початку та форма, за якою навчатимуться учні, повністю залежатиме від епідситуації у країні. Рішення щодо цього ухвалюватимуть комісія ТЕБ і НС та головний державний санітарний лікар не раніше серпня, ближче до старту навчального року.
Батьки українських школярів почали непокоїтися після того, як на сайті МОН опублікували проєкт Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти, громадське обговорення якого триватиме до 21 липня. Свої пропозиції можна надіслати на електронну пошту storchak@mon.gov.ua.
За словами т.в.о. міністра освіти і науки Любомири Мандзій, національний карантин показав слабкі місця у шкільній освіті. Вона пояснила, що Положення про дистанційне навчання затверджено ще 2013 року. Зараз його хочуть оновити, урахувавши досвід організації освітнього процесу в березні-травні 2020 року, коли діти вимушені були навчатися дистанційно. Це роблять для того, щоб учням, вчителям і директорам було зрозуміло, як працювати під час карантину та в умовах пандемії.
Згідно оприлюдненого проєкту, дистанційна форма передбачена для осіб, які:
Батьків та вчительську спільноту просять не поширювати фейкову інформацію щодо обов'язкового дистанційного навчання та керуватися лише даними з офіційних джерел.