Батьки, видихайте: МОН не переводитиме школи на дистанційне навчання

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 645 Коментарів: 1

Навчальний рік 2020-2021 має розпочатися з 1 вересня, проте все залежатиме від епідситуації у країні – рішення ухвалять

Батьки школярів по всій Україні (зокрема, і в Кременчуці) почали бити на сполох, що у наступному навчальному році їхні діти навчатимуться дистанційно, як і наприкінці цього. Проте Міністерство освіти і науки запевнило, що наразі не планує в обов'язковому порядку переводити школи на дистанційну освіту.





За планом, навчальний рік 2020-2021 має розпочатися з 1 вересня, проте дата його початку та форма, за якою навчатимуться учні, повністю залежатиме від епідситуації у країні. Рішення щодо цього ухвалюватимуть комісія ТЕБ і НС та головний державний санітарний лікар не раніше серпня, ближче до старту навчального року.









Батьки українських школярів почали непокоїтися після того, як на сайті МОН опублікували проєкт Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти, громадське обговорення якого триватиме до 21 липня. Свої пропозиції можна надіслати на електронну пошту storchak@mon.gov.ua.





За словами т.в.о. міністра освіти і науки Любомири Мандзій, національний карантин показав слабкі місця у шкільній освіті. Вона пояснила, що Положення про дистанційне навчання затверджено ще 2013 року. Зараз його хочуть оновити, урахувавши досвід організації освітнього процесу в березні-травні 2020 року, коли діти вимушені були навчатися дистанційно. Це роблять для того, щоб учням, вчителям і директорам було зрозуміло, як працювати під час карантину та в умовах пандемії.





Згідно оприлюдненого проєкту, дистанційна форма передбачена для осіб, які:

не можуть відвідувати навчальні заняття в закладах освіти з поважних причин (стан здоров’я, відбування покарання, збройний конфлікт, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на території населених пунктів на лінії зіткнення тощо);

потребують реалізації індивідуальної освітньої траєкторії відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду (у зв’язку з визначенням особливих освітніх потреб дитини, індивідуалізацією навчання обдарованих дітей, систематичним заняттям учнем певним видом (видами) спорту та участю у спортивних змаганнях тощо).





Батьків та вчительську спільноту просять не поширювати фейкову інформацію щодо обов'язкового дистанційного навчання та керуватися лише даними з офіційних джерел.