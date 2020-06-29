Уряд призначив нового міністра освіти і науки, але освітянська спільнота не задоволена

Заради призначення Сергія Шкарлета Кабмін додав ще одну ставку заступника міністра в штатний розпис МОН, але освітяни називають його колишнім регіоналом і плагіатором
Новим виконувачем обов’язки міністра освіти і науки в Україні став ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет. Як інформує портал «Нова українська школа», відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну 25 червня. Шкарлет є доктором економічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України.
Для цього Кабмін додав ще одну ставку заступника міністра в штатний розпис МОН.
Перед цим парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.
Зранку 18 червня під Радою зібрався мітинг проти призначення Шкарлета міністром освіти і науки. Мітингувальники висловлювалися проти того, щоб МОН очолювала людина, політичне минуле чиєї пов’язане з «Партією регіонів» – у 2010 році Шкарлет балотувався до Чернігівської облради від «Партії регіонів». Тоді він говорив, що підтримував експрезидента Віктора Януковича. Згодом, у 2015 році Шкарлет безуспішно намагався потрапити до Чернігівської облради від БПП («Блок Петра Порошенка», зараз «Європейська солідарність»).
Також присутні на акції науковці звинувачували вже нового в.о. міністра у плагіаті.
Напередодні попередня міністерка освіти і науки Анна Новосад повідомила, що Шкарлет придбав за університетські кошти пікап замість того, щоб скерувати гроші на доплати викладачам чи інфраструктуру закладу:
Сергій Шкарлет змінив на посаді т.в.о. міністра освіти і науки України Любомиру Мандзій.