Неочікувані властивості перекису водню: рятує рослини й оживлює насіння

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 100

Якщо ваші улюбленці чахнуть на очах, потрібно обов'язково полити їх бальзамом, у складі якого є перекис водню

У літрі води треба розвести 20 мл перекису водню (зазвичай це 3%), який продається у звичайній аптеці. Перед тим як його застосовувати, розпушіть землю в горщиках. Це збагатить коріння великою кількістю кисню і діяти засіб почне швидше.

Також перекис допоможе виростити лаванду.

Кладемо насіння в морозилку на годину. Висипаємо насіння на тканину і заливаємо перекисом водню (звичайним з аптеки) на 30 хвилин. Розкладаємо насіння на зволожений, утрамбований грунт поверхнево та обприскуємо. Накриваємо плівкою, ставимо у тепле світле місце (бажано під лампу).

Крім того перекис водню можна використовувати для насіння, яке довго сходить, наприклад, перець. Перед посівом у ґрунт насіння перцю замочуємо хвилин на 15 у перекисі водню і тоді він сходить швидше.