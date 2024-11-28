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Про що свідчить оніміння рук уві сні

Вчора, 22:00 Переглядів: 195

Причиною такого стану може бути тунельний синдром

Оніміння рук під час сну може сигналізувати про різні проблеми зі здоров’ям. Найпоширеніші причини цього явища включають порушення кровообігу, проблеми з нервовою системою або дефіцит певних вітамінів.

1. Карпальний тунельний синдром

Це одна з основних причин оніміння рук. Карпальний тунельний синдром виникає через здавлення серединного нерва у зап’ястному каналі.

Чому він з’являється:

  • Зміни гормонального фону (наприклад, під час вагітності чи менопаузи).
  • Вікові зміни та супутні захворювання (ревматизм, ендокринні порушення).
  • Професійні фактори:
    • Постійна робота з комп’ютерною мишкою і клавіатурою.
    • Однотипні рухи кисті в роботі (піаністи, малярі, швачки).

Як розпізнати:

  • Оніміння і поколювання в пальцях, що з’являються частіше вночі.
  • Можливий біль у кисті або зап’ястку.

2. Дефіцит вітаміну В6

Цей вітамін відіграє важливу роль у роботі нервової системи, і його нестача може викликати оніміння та поколювання в пальцях.

Причини нестачі:

  • Погане накопичення вітаміну в організмі.
  • Інтенсивне витрачання під час стресу чи неправильного харчування.

Що робити:

  • Звернути увагу на раціон: додати до нього продукти, багаті на вітамін В6 (печінка, горіхи, риба, цільнозернові продукти).
  • За потреби проконсультуватися з лікарем щодо прийому вітамінів.

Як зменшити ризик оніміння рук уві сні:

  1. Контроль робочого положення:

    • Використовуйте ергономічну клавіатуру і мишу.
    • Зробіть перерви в роботі, щоб розім’яти руки.

  2. Фізичні вправи:

    • Виконуйте вправи для зміцнення кистей і покращення кровообігу.

  3. Зменшення стресу:

    • Практикуйте релаксацію та медитацію, щоб знизити нервове навантаження.

Якщо оніміння рук зберігається тривалий час або супроводжується болем, варто звернутися до лікаря для діагностики та лікування.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: вітаміни онеміння здоров'я
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