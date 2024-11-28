Про що свідчить оніміння рук уві сні

Вчора, 22:00 Переглядів: 195

Причиною такого стану може бути тунельний синдром

Оніміння рук під час сну може сигналізувати про різні проблеми зі здоров’ям. Найпоширеніші причини цього явища включають порушення кровообігу, проблеми з нервовою системою або дефіцит певних вітамінів.

1. Карпальний тунельний синдром

Це одна з основних причин оніміння рук. Карпальний тунельний синдром виникає через здавлення серединного нерва у зап’ястному каналі.

Чому він з’являється:

Зміни гормонального фону (наприклад, під час вагітності чи менопаузи).

(наприклад, під час вагітності чи менопаузи). Вікові зміни та супутні захворювання (ревматизм, ендокринні порушення).

та супутні захворювання (ревматизм, ендокринні порушення). Професійні фактори: Постійна робота з комп’ютерною мишкою і клавіатурою. Однотипні рухи кисті в роботі (піаністи, малярі, швачки).



Як розпізнати:

Оніміння і поколювання в пальцях, що з’являються частіше вночі.

Можливий біль у кисті або зап’ястку.

2. Дефіцит вітаміну В6

Цей вітамін відіграє важливу роль у роботі нервової системи, і його нестача може викликати оніміння та поколювання в пальцях.

Причини нестачі:

Погане накопичення вітаміну в організмі.

Інтенсивне витрачання під час стресу чи неправильного харчування.

Що робити:

Звернути увагу на раціон: додати до нього продукти, багаті на вітамін В6 (печінка, горіхи, риба, цільнозернові продукти).

За потреби проконсультуватися з лікарем щодо прийому вітамінів.

Як зменшити ризик оніміння рук уві сні:

Контроль робочого положення: Використовуйте ергономічну клавіатуру і мишу.

Зробіть перерви в роботі, щоб розім’яти руки. Фізичні вправи: Виконуйте вправи для зміцнення кистей і покращення кровообігу. Зменшення стресу: Практикуйте релаксацію та медитацію, щоб знизити нервове навантаження.

Якщо оніміння рук зберігається тривалий час або супроводжується болем, варто звернутися до лікаря для діагностики та лікування.