Через здорожчання газу зупиняє свою роботу Пирятинський сирзавод

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 1 681

Генеральний директор ТОВ «Пирятинський сирзавод» Володимир Бартошак направив листа партнерам підприємства з повідомленням, що з 1 січня сирзавод змушений буде виконувати заявки на поставку продукції частково з подальшим припиненням виробництва, передає інтернет-видання «Полтавщина».

Серед причин такого рішення пан Бартошак називає вартість газу, яка наразі у 10 разів вища минулорічного показника. Проте після стабілізації фінансово-економічного становища «Пирятинський сирзавод» обіцяє відновити свою роботу.

Крім того, виробники солодощів призупиняють виробництво частини асортименту через надвисокі ціни на газ, інформує асоціація «Укркондпром» . Президент асоціації Олександр Балдинюк повідомив, що 22 грудня ціна газу на біржі вже перетнула межу в 73 тис грн.

- Кондитерські підприємства вже кілька місяців балансували на межі рентабельності через надвисокі ціни на газ та зростання вартості всіх інших складових собівартості продукції. Адже вартість газу в цьому році зростала щомісяця, починаючи з січня, коли його вартість для виробників складала 5,9 тис грн. У минулому місяці виробники купували газ в середньому за цінами близького 40 тис грн, і вже при такій його вартості виробництво багатьох видів продукції було нерентабельним, а виконання раніше підписаних контрактів було збитковим для підприємств галузі. У грудні постачальники пропонували газ 55 по тис грн за тисячу кубометрів, при якій реалізувати вироблену продукцію за економічно обґрунтованими цінами вже було б дуже важко. А при вартості газу для виробничих потреб в 73 тис грн за тисячу кубометрів кондитерським компаніям простіше взагалі згорнути виробництво, адже при такій собівартості продукція буде незатребуваною ні на внутрішньому, ні на зовнішніх ринках, – пояснив він.

До асоціації входять кондитери з ПрАТ «Домінік» та ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен».