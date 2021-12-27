Через здорожчання газу зупиняє свою роботу Пирятинський сирзавод

Крім того, виробники солодощів призупиняють виробництво частини асортименту через надвисокі ціни на газ
Генеральний директор ТОВ «Пирятинський сирзавод» Володимир Бартошак направив листа партнерам підприємства з повідомленням, що з 1 січня сирзавод змушений буде виконувати заявки на поставку продукції частково з подальшим припиненням виробництва, передає інтернет-видання «Полтавщина».
Серед причин такого рішення пан Бартошак називає вартість газу, яка наразі у 10 разів вища минулорічного показника. Проте після стабілізації фінансово-економічного становища «Пирятинський сирзавод» обіцяє відновити свою роботу.
Крім того, виробники солодощів призупиняють виробництво частини асортименту через надвисокі ціни на газ, інформує асоціація «Укркондпром». Президент асоціації Олександр Балдинюк повідомив, що 22 грудня ціна газу на біржі вже перетнула межу в 73 тис грн.
- Кондитерські підприємства вже кілька місяців балансували на межі рентабельності через надвисокі ціни на газ та зростання вартості всіх інших складових собівартості продукції. Адже вартість газу в цьому році зростала щомісяця, починаючи з січня, коли його вартість для виробників складала 5,9 тис грн. У минулому місяці виробники купували газ в середньому за цінами близького 40 тис грн, і вже при такій його вартості виробництво багатьох видів продукції було нерентабельним, а виконання раніше підписаних контрактів було збитковим для підприємств галузі. У грудні постачальники пропонували газ 55 по тис грн за тисячу кубометрів, при якій реалізувати вироблену продукцію за економічно обґрунтованими цінами вже було б дуже важко. А при вартості газу для виробничих потреб в 73 тис грн за тисячу кубометрів кондитерським компаніям простіше взагалі згорнути виробництво, адже при такій собівартості продукція буде незатребуваною ні на внутрішньому, ні на зовнішніх ринках, – пояснив він.
До асоціації входять кондитери з ПрАТ «Домінік» та ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен».
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: mandry.ck.ua