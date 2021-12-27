Поблизу Дмитрівки авто злетіло з дороги: до лікарні ушпиталили пасажирку з дитиною (додано)

Сьогодні, 13:49 Переглядів: 1 049

27 грудня поблизу села Дмитрівки автівка ВАЗ злетіла з дороги. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції. До лікарні госпіталізували пасажирку авто з дитиною.

На місці працює група реагування поліції Горішніх Плавнів. Обставини аварії встановлюються.

Додано:

За даними поліції, медики оглянули водія, жінку-пасажирку та двох дітей, які їхали у машині, – переломів у них немає. Машину зараз витягують з кювету.

Поліція просить водіїв утриматися від поїздок, особливо за межами міста, бо на дорогах є слизькі ділянки. Слід звертати увагу на швидкісний режим, дотримуватися дистанції та правил дорожнього руху.