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Поблизу Дмитрівки авто злетіло з дороги: до лікарні ушпиталили пасажирку з дитиною (додано)

Сьогодні, 13:49 Переглядів: 1 049

 

На місці працює група реагування поліції Горішніх Плавнів

27 грудня поблизу села Дмитрівки автівка ВАЗ злетіла з дороги. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції. До лікарні госпіталізували пасажирку авто з дитиною.

На місці працює група реагування поліції Горішніх Плавнів. Обставини аварії встановлюються.

Додано:

За даними поліції, медики оглянули водія, жінку-пасажирку та двох дітей, які їхали у машині, – переломів у них немає. Машину зараз витягують з кювету.

Поліція просить водіїв утриматися від поїздок, особливо за межами міста, бо на дорогах є слизькі ділянки. Слід звертати увагу на швидкісний режим, дотримуватися дистанції та правил дорожнього руху.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ДТП пасажир дитина госпіталізація
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