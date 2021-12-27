На Полтавщині в СІЗО помер 41-річний чоловік

У слідчому ізоляторі він знаходився через підозру у шахрайстві
Вранці 27 грудня у СІЗО Полтавської установи виконання покарань (№23) знайшли тіло 41-річного чоловіка. Про це поінформував відділ комунікації поліції Полтавської області.
За інформацією видання «Оbozrevatel», у покійного виявили ножове поранення грудної клітки. Чоловіка заарештували через підозру у шахрайстві, через що він і знаходився у слідчому ізоляторі.
За даним фактом слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі всі обставини та причини смерті чоловіка з’ясовує слідство.