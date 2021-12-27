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Надзвичайні новини, Полтавщина

Як 12-річний Іван разом з поліцейськими врятували рибалку, що провалився під кригу

Сьогодні, 11:16 Переглядів: 362

Подія сталася у передмісті Полтави 23 грудня

23 грудня у селі Розсошенці Полтавського району (передмістя Полтави) рибалка провалився під кригу, але зі ставка його врятували місцеві мешканці та копи. Як це було, повідомила патрульна поліція Полтавської області.

12-річний Іван побачив з вікна своєї оселі, як чоловік пішов під лід.

- Щойно рибалка на ставку провалився під кригу та тоне, потрібна ваша допомога, - з такими слова звернувся на лінію 102 схвильований хлопець.

Патрульні Андрій Бондар та Аліна Пашко оперативно прибули на виклик та кинулися рятувати чоловіка. На місці події небайдужий громадянин вже кинув рибалці гілки, спільними зусиллями вдалося допомогти йому вибратися на берег.

Патрульні допомогли рибалці дістатися до службового авто, зняти мокрі речі й закутали його термоковдрою та курткою. Медики ушпиталили чоловіка.


Правоохоронці дякують Івану за вчасний виклик поліції, а небайдужому громадянину – за допомогу.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ставок крига провалился полиция порятунок спасение утопающего
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