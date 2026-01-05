ГО "Захист держави"
Україна, Світ, Соціальний захист

Цивільним, яких Росія незаконно позбавила волі, виплачуватимуть 50 тисяч гривень

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 144

Уряд впровадив нову одноразову виплату для звільнених з російської неволі цивільних українців

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про державну підтримку цивільних осіб, яких Росія незаконно лишила волі. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Згідно з документом, звільнені з російської неволі громадянські зможуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень . Для цього потрібно подати заяву до Мінрозвитку та надати довідку від Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених та незаконно позбавлених волі осіб.

Цивільні, які повернулися на підконтрольну Україні територію самостійно, додатково мають подати документ про визнання їх потерпілими у кримінальному провадженні. Такий документ можна отримати, звернувшись до правоохоронців.

Рішення про виплату ухвалюватиме спеціально створена міжвідомча комісія. Вона розглядатиме заяви громадянських, яким раніше не встановлений факт позбавлення волі внаслідок збройної агресії Росії проти України.

— Маємо забезпечити справедливий та системний підхід до підтримки всіх людей, які пережили російську неволю. Держава повинна посилювати захист кожного людини, яка зазнала переслідувань з боку агресора, і надавати допомогу вчасно, — зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Хто і за що відповідає

Постанова також визначає відповідальних за надання допомоги звільненим цивільним:

  • Мінсоцполітики координує першочергові заходи підтримки;

  • Мінрозвитку приймає заяви на виплату 50 тис. грн і забезпечує роботу міжвідомчої комісії;

  • Український національний центр розбудови світу та Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини оцінюють індивідуальні потреби звільнених;

  • Обласні та місцеві військові адміністрації організовують зустріч після повернення, харчування, зв'язок та первинного супроводу;

  • Органі місцевого самоврядування забезпечують безоплатну юридичну допомогу та, за потреби, тимчасове житло.

Механізм підтримки діятиме протягом воєнного стану та 90 днів після його припинення чи скасування .

Про виплати у 100 тисяч гривень

Водночас громадянські, а також члени батьківщини полонених, яким комісія встановила факт позбавлення волі внаслідок збройної агресії Росії, мають право на одноразову виплату 100 тисяч гривень після звільнення , а також на щорічну допомогу в такому ж розмірі за кожен рік перебування у полоні.

На сьогодні держава вже здійснила майже 12 тисяч таких виплат на загальну суму близько 1,2 млрд гривень.

Звільнені з російської неволі громадянські також отримують базову допомогу — продукти, засоби гігієни, одяг та взуття, а також мають право на безоплатну юридичну, медичну та соціальну підтримку.

Автор: Мирослава Українська
Теги: полонені виплати
