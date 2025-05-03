Шлюби, книжки і обіцянки: що кременчужанам почитати на вихідних

Коллін Гувер «Усі твої досконалості»

Шлюб Квінн і Грема опинився під загрозою Те, про що вони мовчали роками, тепер роздирає їх із середини. Утім, хто знає, можливо, відверта розмова тільки підштовхне їхні стосунки до краю.

Майбутнє цього подружжя залежить від здатності попри все дотримуватися обіцянок, даних у минулому. Чи може яскраве кохання з досконалим початком тривати все життя між двома недосконалими людьми.