Шлюби, книжки і обіцянки: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Лінь Ріна «Книжкові хроніки Аннімат Крамб»
Англія. 1890 рік.
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Мін Джін Лі «Пачінко»
На початку 1900-х юна Санджа, донька рибалки-каліки, закохується у багатого незнайомця. Він обіцяє покласти весь світ до її ніг, але коли Санджа дізнається, що вагітна і що її коханий уже одружений, вона відмовляється ставати його утриманкою. Натомість дівчина приймає пропозицію шлюбу від м’якосердого священника, який прямує до Японії.
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Коллін Гувер «Усі твої досконалості»
Шлюб Квінн і Грема опинився під загрозою Те, про що вони мовчали роками, тепер роздирає їх із середини. Утім, хто знає, можливо, відверта розмова тільки підштовхне їхні стосунки до краю.
Майбутнє цього подружжя залежить від здатності попри все дотримуватися обіцянок, даних у минулому. Чи може яскраве кохання з досконалим початком тривати все життя між двома недосконалими людьми.
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