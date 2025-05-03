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Шлюби, книжки і обіцянки: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 94

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Лінь Ріна «Книжкові хроніки Аннімат Крамб»

Англія. 1890 рік.
Сукні, бали та пошук ідеального чоловіка. Ось чого хотіла для Анімат Крамб її матуся. Але в Ані зовсім інші плани. Вона жила у світі книжок і намагалася уникати реальності. Аж раптом доля постукала в її двері та зробила пропозицію, яка перевернула життя дівчини з ніг на нолову.
Місяць в Лондоні, величезна й повністю автоматизована система пошуку книжок, занурення в життя менш привілейованих верств населення та робота в бібліотеці. І, звісно, почуття про які Анімант раніше знала лише з книжок.

Мін Джін Лі «Пачінко»

На початку 1900-х юна Санджа, донька рибалки-каліки, закохується у багатого незнайомця. Він обіцяє покласти весь світ до її ніг, але коли Санджа дізнається, що вагітна і що її коханий уже одружений, вона відмовляється ставати його утриманкою. Натомість дівчина приймає пропозицію шлюбу від м’якосердого священника, який прямує до Японії.

  

 

 

Коллін Гувер «Усі твої досконалості»

Шлюб Квінн і Грема опинився під загрозою Те, про що вони мовчали роками, тепер роздирає їх із середини. Утім, хто знає, можливо, відверта розмова тільки підштовхне їхні стосунки до краю.

Майбутнє цього подружжя залежить від здатності попри все дотримуватися обіцянок, даних у минулому. Чи може яскраве кохання з досконалим початком тривати все життя між двома недосконалими людьми.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: atomy.com.ua
Теги: книги бібліотека
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