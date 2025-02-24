У Горішніх Плавнях відбулася виставка «Усі барви природи» художника зі Солошиного Сергія Брайка

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 108 Партнерський проєкт

Відкриття експозиції відвідали заступниця міського голови Надія Угнічева, начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська.

«Вітаю вас, шановні друзі, на відкритті виставки реалістичного пейзажу нашого земляка Сергія Брайка. Ці надихаючі, неймовірно красиві полотна створюють теплу й лагідну атмосферу, яка так нам усім необхідна у непрості часи сьогодення», — наголосила Ірина Зеленська.

Гостя подякувала автору картин за талант, побажала митцю доброго здоров’я, натхнення, нових творчих здобутків.

На вернісажі у виставковій залі представлено 48 робіт Сергія Брайка. Презентуючи експозицію, до гостей звернулася організаторка виставки, наукова співробітниця Краєзнавчого музею Горішніх Плавнів Катерина Гредель-Чикір.

«Поняття «пейзаж» — це не тільки загальноприйняте трактування жанру живопису, як зображення природи в її первозданному або перетвореному вигляді, а ще й сукупність відчуттів, емоцій та образів, яку художник переносить на полотно, доповнюючи своє відображення навколишнього середовища, — зазначила музейниця. — Перед глядачем часто постає не просто картина з намальованими на ньому краєвидами — спостерігач торкається до внутрішнього світу живописця й отримує можливість відчути особливості його світорозуміння та сприйняття».

Як наголосила Катерина Гредель-Чикір, жанр пейзажу розвивався протягом століть — від «нечітких розпливчастих форм, які слугували фоном для першорядних персонажів, до сучасної класифікації за типом: пейзаж міський, сільський, степовий, гірський, річковий і навіть небесний».

«Те, що раніше виступало в ролі необов’язкової декорації, перетворилося на основний об’єкт зображення», — підсумувала організаторка.

За словами Сергія Брайка, він з дитинства захоплювався малюванням і мріяв стати художником, щоб реалізувати свої творчі ідеї. Його батько був художником-аматором.

Пейзажист народився в селі Солошиному. Після закінчення школи та служби в армії жив на Далекому Сході, де пізніше закінчив художнє училище за фахом живопис і графіка. У 1995 році повернувся у рідне село. З 1996 року є членом обласного творчого об’єднання «Художник». Неодноразово брав участь в організованих спілкою виставках як міського, так і обласного рівнів. Також мав персональні виставки у Полтаві, Кременчуці, Горішніх Плавнях, Кобеляках.

Зараз майстер пензля працює в стилі реалістичного пейзажу. Його роботи є у багатьох приватних колекціях різних країн світу. Зокрема, України, Західної Європи, США, Китаю, Південної Кореї, Японії. Художник наголошує, що природа стала його основним джерелом натхнення. Кожна робота митця передає емоції та красу, які він відчуває, малюючи природу рідного краю. Для нього дуже важливо, щоб відвідувачі його виставок надихалися красою оточуючого світу, відображеного на полотнах, отримували насолоду, радість і гарний настрій. А ще — щоб пейзажі ставали джерелом внутрішньої гармонії та спокою.

«Природа завжди викликає глибокі емоції. Це невичерпне животворне джерело натхнення для творчості, мелодія світла і кольору, всеосяжність невмирущої краси світу, яка нас оточує», — підкреслив Сергій Брайко.

Перший глядач та оцінювач полотен пейзажиста — дружина Надія. «Її думка для мене найважливіша», — зауважує майстер. Сергій Брайко розповів про деякі аспекти техніки письма.

«Спочатку я працюю жорсткими пензлями, а потім — м’якими, еластичними невеликими. Багато працюю над деталями. Це важливо для реалістичного мистецтва. Адже треба досягти об’єктивного і всебічного відображення дійсності. До того ж для творчої роботи надважливо мати відповідний настрій, — розповідає художник. — Мене захоплює творчість українських художників Сергія Васильківського і Миколи Пимоненка. Їхні пейзажі на козацьку та сільську тематику відповідно — неймовірні».

Доповненням художньої презентації став виступ педагогів та учнів музичної школи. У виконанні дуету викладачів-піаністів Ірини Кириченко та Олени Шашиної прозвучала композиція «Зустріч» Миколи Мордасова. П’ятикласниця (фортепіано) Маргарита Бережнюк виконали твір «Радість» Анатолія Лепіна, а учениця другого класу (фортепіано) Мілана Лагно — «Палку любов» Максима Канке. Про свої враження від виставки «Хронікам тижня» розповіла Надія Угнічева.

«Пейзажі Сергія Брайка зачаровують красою й щирістю. Його полотна такі рідні й близькі мені. Адже я, як і він, виросла на Полтавщині. Я в захваті від краси Дніпра, Псла, Ворскли, від чаруючих лісових краєвидів, де з малечку бувала з батьками, які художник майстерно переніс на полотно, — підкреслила гостя. — Кожен пейзаж переносить туди, де душа відпочиває, а око насолоджується краєвидами. Картини з човном, мальовничою річкою, високим берегом, де гніздяться ластівки — усе нагадує про дитинство, тішить приємними спогадами про минуле. Реалістичне мистецтво мені до вподоби, адже для нього характерний зв’язок із дійсністю, її правдиве відтворення».