У Горішніх Плавнях відбулася виставка «Усі барви природи» художника зі Солошиного Сергія Брайка

Презентація другої персональної виставки «Усі барви природи» художника і Солошиного Сергія Брайка зібрала поціновувачів реалістичного пейзажу
Відкриття експозиції відвідали заступниця міського голови Надія Угнічева, начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська.
Гостя подякувала автору картин за талант, побажала митцю доброго здоров’я, натхнення, нових творчих здобутків.
На вернісажі у виставковій залі представлено 48 робіт Сергія Брайка. Презентуючи експозицію, до гостей звернулася організаторка виставки, наукова співробітниця Краєзнавчого музею Горішніх Плавнів Катерина Гредель-Чикір.
Як наголосила Катерина Гредель-Чикір, жанр пейзажу розвивався протягом століть — від «нечітких розпливчастих форм, які слугували фоном для першорядних персонажів, до сучасної класифікації за типом: пейзаж міський, сільський, степовий, гірський, річковий і навіть небесний».
За словами Сергія Брайка, він з дитинства захоплювався малюванням і мріяв стати художником, щоб реалізувати свої творчі ідеї. Його батько був художником-аматором.
Пейзажист народився в селі Солошиному. Після закінчення школи та служби в армії жив на Далекому Сході, де пізніше закінчив художнє училище за фахом живопис і графіка. У 1995 році повернувся у рідне село. З 1996 року є членом обласного творчого об’єднання «Художник». Неодноразово брав участь в організованих спілкою виставках як міського, так і обласного рівнів. Також мав персональні виставки у Полтаві, Кременчуці, Горішніх Плавнях, Кобеляках.
Зараз майстер пензля працює в стилі реалістичного пейзажу. Його роботи є у багатьох приватних колекціях різних країн світу. Зокрема, України, Західної Європи, США, Китаю, Південної Кореї, Японії. Художник наголошує, що природа стала його основним джерелом натхнення. Кожна робота митця передає емоції та красу, які він відчуває, малюючи природу рідного краю. Для нього дуже важливо, щоб відвідувачі його виставок надихалися красою оточуючого світу, відображеного на полотнах, отримували насолоду, радість і гарний настрій. А ще — щоб пейзажі ставали джерелом внутрішньої гармонії та спокою.
Перший глядач та оцінювач полотен пейзажиста — дружина Надія. «Її думка для мене найважливіша», — зауважує майстер. Сергій Брайко розповів про деякі аспекти техніки письма.
Доповненням художньої презентації став виступ педагогів та учнів музичної школи. У виконанні дуету викладачів-піаністів Ірини Кириченко та Олени Шашиної прозвучала композиція «Зустріч» Миколи Мордасова. П’ятикласниця (фортепіано) Маргарита Бережнюк виконали твір «Радість» Анатолія Лепіна, а учениця другого класу (фортепіано) Мілана Лагно — «Палку любов» Максима Канке. Про свої враження від виставки «Хронікам тижня» розповіла Надія Угнічева.
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