Творча команда радіо «Кварцит» створила документальний серіал «Моя історія»

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Минулого тижня відбулася презентація документального серіалу «Моя історія». Це розповідь про людей, які після повномасштабного російського вторгнення переїхали в Горішні Плавні. Його автори — працівники міського радіо «Кварцит». Усі відеоматеріали викладено на YouTube-каналі радіостанції.

Захід відбувся в культурному центрі центральної міської бібліотеки 20 березня. Його учасниками стали представники соціальної, культурної, медичної, освітньої галузей громади.

Серед них — начальниця управління соцзахисту населення Світлана Чернявська, директорка ТЦСО «Калина» Надія Сакун, начальник управління охорони здоров’я Віктор Дудник, очільниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська, головний спеціаліст відділу освіти Жанна Луговська, директорка Політехнічного фахового коледжу КрНУ Наталія Дзина, заступниця директора Вищого професійного гірничо-будівельного училища Оксана Сакун, начальниця відділу у справах сім’ї та молоді Тетяна Оробченко. На презентацію завітали міський голова Дмитро Биков та його заступниця Надія Угнічева.

Зараз в Україні налічується понад 5 млн офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Горішньоплавнівська громада з перших днів повномасштабної російської агресії зустріла понад 8000 вимушених переселенців, і сьогодні вони продовжують приїжджати, рятуючись від війни. Наразі зареєструвалося понад 11 тис. ВПО. Відповідні дані навела ведуча презентації, редакторка радіо «Кварцит» Юля Ніка.

«Міська адміністрація, місцеві мешканці та волонтери разом допомагали новим мешканцям хто як міг. І ось уже минуло більше двох років, — наголосила вона. — На жаль, не всім вдається вдало адаптуватися в новій громаді. Тож ми сьогодні вирішили розповісти історії людей, які змогли успішно подолати труднощі, пристосуватися до нових умов життя, інтегруватися у громаду і зробити внесок у її розвиток».

Юлія Ніка розповіла про проєкт «Моя історія». Його ідея виникла ще минулого року та була розроблена під час її участі в «ідеятоні» — інтенсивному триденному формату командної роботи #SOLVE_IT, який проводився у Дніпрі. Захід було організовано в рамках проєкту «EU4 Recovery — Розширення можливостей громад в Україні», що реалізується завдяки Програмі розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН).

За словами редакторки «Кварциту», 50 учасників «ідеятону» пройшли навчання та працювали над проєктами, які можуть стати важливими саме їхнім громадам.

«По завершенні «ідеятону» відбувся конкурсний відбір заявок, і нам пощастило — наш проєкт підтримали. Тож із жовтня минулого року ми покроково реалізовували цей проєкт. Разом із колегами з радіо «Кварцит» Анною Галкою та Тетяною Терен ми працювали над пошуками героїв та створенням відеоматеріалу», — розповіла Юлія Ніка.

Проєкт «Моя історія» втілюється за сприяння Горішньоплавнівської міської ради та фінансової підтримки з боку Європейського Союзу. Тетяна Оробченко разом із головним спеціалістом відділу у справах сім’ї та молоді Тетяною Качановою допомогли важливими порадами та супроводом проєкту.

«Ми дуже вдячні за підтримку з боку відділу у справах сім’ї та молоді, міській адміністрації — за відкритість до комунікаціі. І особлива вдячність за підтримку — міському голові Дмитру Бикову», — наголосила Юлія Ніка.

Вона також подякувала фотографу Дмитру Купцову, який долучився до реалізації проєкту, і висловила велику вдячність героям серіалу.

«Ми усвідомлюємо, наскільки це було непросто — долучитися до зйомки, довіритися та розповісти свою історію. Насправді ми пропонували багатьом людям долучитися до відеозйомки, але погодилися найсміливіші. Тож ми вдячні кожному за щирі та теплі слова про наше місто», — зауважила редакторка.

Дмитро Биков у своєму вітальному слові зазначив, що йому «завжди цікаво, коли ініціатива йде від людей, коли вони реалізують свої задуми, починання».

«Цей проєкт дуже важливий не лише для нашої громади, але й для людей, які залишилися в Україні, переїхали до нас із Півдня, зі Сходу. Це ще й ментально-комунікаційна ініціатива. Адже ми в деяких речах різні. Для нас важливо, щоб люди, які приїхали в наше місто через війну, почували себе комфортно, активно комунікували, розуміли одне одного. Я зацікавлений у реалізації цього важливого проєкту», — наголосив міський голова.

Першими героями серіалу стала родина Петренків, яка переїхала в Горішні Плавні з Харкова та активно займалася волонтерською діяльністю. Наталя Петренко як психолог організовувала зустрічі психологічної підтримки, а її донька Аліна в’язала та проводила танцювальні майстер-класи на підтримку військових. Найменший член родини Макар виявив бажання залишитися тут назавжди. За словами Наталі Петренко, Горішні Плавні — комфортне, красиве, чисте й сучасне місто. Це вразило родину з перших хвилин перебування.

Друга серія — про майстриню хендмейду з Харкова Олену Олійник. Вона започаткувала в нашому місті власну справу. Майстриня наголошує на важливості прозорого бізнесу, який справно сплачує податки. Олена Олійник співпрацює з волонтерами й надихається у своїй творчості красою навколишньої природи.

Наступна героїня серіалу Анжеліка Конкіна втратила салон апаратної косметології у Волновасі та, попри труднощі, відкрила новий бізнес у Горішніх Плавнях. Вона вважає, що адаптуватися допомагають соціальні в’язки, знайомства та спілкування. А ще Анжеліка Конкіна приємно вражена тим, наскільки розвиненою є спортивна галузь нашого міста.

Четверта героїня відеосеріалу — Ірина Маляренко. Вона керувала дитячим садком під Маріуполем, допомагала людям, які пішки евакуйовувалися з міста. А сьогодні переселенка працює вихователькою у ЗДО «Золота рибка» та вчить дітей співати українських пісень.



І остання історія серед презентованих — викладачки музичної школи по класу фортепіано Ірини Кириченко, яка теж переїхала в наше місто з Маріуполя. Вона пропрацювала викладачем 38 років. Це історія про неї, музику та її учнів.

У зйомках нульової серії, де йдеться про те, як наше місто зустрічало переселенців, взяли участь Надія Угнічева та Ірина Зеленська.

Переглянути повну версію серіалу можна на YouTube-каналі радіо «Кварцит», яке працює на FM-частоті 98.4 МГц.