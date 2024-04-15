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Кременчук, Воїни світла

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Валентин Миронов

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 241

 

Вічна шана загиблому захиснику України

13 квітня в останню путь провели загиблого на російсько-українській війні захисника Валентина Миронова. Схилившись на коліно, у Семенівській громаді Кременчуцького району попрощалися з військовим, який загинув 9 квітня під час виконання бойового завдання в районі н.п. Урожайне Донецької області.

 

Валентин Миколайович народився 29 квітня 1979 р. у с. Тарасівка. Він закінчив Семенівський НВК №2. У 1990-х рр. проводив строкову службу в лавах армії.

Трудове життя присвятив праці в сільському господарстві.

Чоловік завоював репутацію сумлінного і відповідального працівника. Знайомі відзначають його порядність і скромність. Він легко спілкувався з односельцями, мав багато друзів.

Валентин Миколайович — батько двох чудових донечок Діани та Вікторії. Нещодавно поєднав свою долю з коханою жінкою Тетяною.

 

Після початку повномасштабного вторгнення Росії чоловіка мобілізували до сил оборони. Службу він проходив у складі Національної гвардії України на посаді помічника начальника варти стрілецького батальйону в/ч А3052. Мав звання молодшого сержанта. Серед побратимів користувався великою повагою та авторитетом.

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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