Плейлист: що слухають українці під час війни

Сьогодні, 07:29 Переглядів: 403

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого спостерігається різкий підйом популярності деяких композицій.

Перелік найбільш актуальних пісень, які зараз знає кожен. Jerry Heil - #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ з УКРАЇНИ) Один в каное - У мене немає дому Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox) THE HARDKISS-Як ти? PROBASS ∆ HARDI-НАСТАНЕ ДЕНЬ (feat. ANNA BULAT) Христина Соловій-Українська лють (Bella Ciao Cover) [media=https://youtu.be/T83RQh1LEBU]

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