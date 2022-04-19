Плейлист: що слухають українці під час війни

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого спостерігається різкий підйом популярності деяких композицій.
Перелік найбільш актуальних пісень, які зараз знає кожен.
Jerry Heil - #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ з УКРАЇНИ)
Один в каное - У мене немає дому
Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)
THE HARDKISS-Як ти?
PROBASS ∆ HARDI-НАСТАНЕ ДЕНЬ (feat. ANNA BULAT)
Христина Соловій-Українська лють (Bella Ciao Cover)
[media=https://youtu.be/T83RQh1LEBU]
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