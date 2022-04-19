Плейлист: що слухають українці під час війни

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PROBASS ∆ HARDI-НАСТАНЕ ДЕНЬ (feat. ANNA BULAT)

Христина Соловій-Українська лють (Bella Ciao Cover)

[media=https://youtu.be/T83RQh1LEBU]

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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна слухай українське
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