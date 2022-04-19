Генерал США уточнив, якої зброї не вистачає ЗСУ для звільнення Херсона і Маріуполя

Українським військовослужбовцям для деблокування Маріуполя і звільнення від російських окупантів Херсона потрібні певні види озброєння, які вона запитує у партнерів. Про це заявив бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник Центру Белфер при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Райан в інтерв'ю ТСН.
За словами експерта, також для майбутніх боїв ЗСУ потребують артилерійських систем і контрбатарейних радарів, які дозволять їм знати напрямок наступу артилерії.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер