Генерал США уточнив, якої зброї не вистачає ЗСУ для звільнення Херсона і Маріуполя

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 761

Українським військовослужбовцям для деблокування Маріуполя і звільнення від російських окупантів Херсона потрібні певні види озброєння, які вона запитує у партнерів. Про це заявив бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник Центру Белфер при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Райан в інтерв'ю ТСН.

- Я думаю, що Україна просить допомоги в певних видах зброї, які, на її думку, дадуть їй найкращу можливість перемогти російські сили як на Сході, так і на півдні. Вони включають частину зброї, нещодавно передану США і НАТО. Найважливішим, на мою думку, будуть системи ППО, такі як С-300 або інші типи такої зброї, які зможуть збивати не тільки російські літаки, а й деякі ракети та крилаті ракети, - підкреслив він.

За словами експерта, також для майбутніх боїв ЗСУ потребують артилерійських систем і контрбатарейних радарів, які дозволять їм знати напрямок наступу артилерії.