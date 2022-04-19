У Telegram з'явився переклад повідомлень

Сьогодні, 06:31 Переглядів: 86

Дуров сподівається, що це допоможе інформувати більше людей і врятувати більше життів

Всі повідомлення загальнодоступних каналів Telegram українською мовою тепер завжди пропонують кнопку перекладу за замовчуванням. Про це повідомив засновник соцмережі Павло Дуров.

Він зазначив, що у новому оновленні соцмережі є більша кількість мов для перекладів повідомлень (щоб включити кнопку «Перекласти», потрібно перейти до «Налаштування» - «Мови»).

За його словами, Telegram став основним джерелом інформації з України і він сподівається, що інструменти, що надаються, допоможуть інформувати більше людей і врятувати більше життів.