Завдяки вкраденим Air Pods українці відстежують переміщення ворожих військ

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 141

Навушники вже побували у білорусі та рф

Українець Віталій Семенець допомагає відстежувати переміщення підрозділів російського війська через свої Air Pods, які вкрав у нього вдома російський окупант.

Технологія Find My на пристроях Apple дозволяє знайти на мапі місцерозташування втраченого чи загубленого пристрою, якщо він перебуває поблизу смартфонів із Bluetooth або підключений до Wi-Fi.

Із відступом російських військ, він побачив, що навушники опинилися поблизу Гомеля в Білорусі. Минулого тижня Семенець перевірив і побачив, що навушники опинилися в Бєлґородській області РФ на кордоні з Харківщиною. 9 квітня навушники засвітилися в селі Кукуєвка на кордоні РФ і України.