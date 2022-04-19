Завдяки вкраденим Air Pods українці відстежують переміщення ворожих військ

Українець Віталій Семенець допомагає відстежувати переміщення підрозділів російського війська через свої Air Pods, які вкрав у нього вдома російський окупант.
Технологія Find My на пристроях Apple дозволяє знайти на мапі місцерозташування втраченого чи загубленого пристрою, якщо він перебуває поблизу смартфонів із Bluetooth або підключений до Wi-Fi.
Із відступом російських військ, він побачив, що навушники опинилися поблизу Гомеля в Білорусі. Минулого тижня Семенець перевірив і побачив, що навушники опинилися в Бєлґородській області РФ на кордоні з Харківщиною. 9 квітня навушники засвітилися в селі Кукуєвка на кордоні РФ і України.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер