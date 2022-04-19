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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

ЗСУ знищили 75% свинособак 126 бригади берегової оборони чорноморського флоту рф

Сьогодні, 08:36 Переглядів: 427

 

Ворог перекидає додаткові зенітні ракетні дивізіони ЗРК «Тор» до Харківської області

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 19 квітня. Розпочалася 55 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти нашої держави. Противник намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Не припиняються ракетно-авіаційні удари по цивільних об’єктах на всій території України. Протягом попередньої доби відбулась активізація завдання ракетних ударів по об’єктах у західних областях.

У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор проводить наступальні та штурмові дії на окремих напрямках.

Ворог продовжує перекидання озброєння, військової техніки до України з центральних і східних регіонів російської федерації. Поряд з бойовими підрозділами здійснює перекидання підрозділів забезпечення. Крім того, з метою удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення, окупанти розгортають логістичні центри та створюють польові бази ремонту і відновлення пошкодженої техніки.

На Слобожанському напрямку противник визначеним складом сил продовжує часткове блокування міста Харкова. За наявною інформацією, з метою організації системи протиповітряної оборони наступального угруповання, ворог здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК «Тор» до Харківської області. Водночас у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області для прикриття основних пунктів управління, a також тилових районів розгорнуто зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300.

На Ізюмському напрямку ворог веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець. Для підтримки наступальних дій угруповання на зазначеному напрямку противник створив систему основних та запасних вогневих позицій для реактивної та ствольної артилерії.

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти активізували наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення.

Основні зусилля ворога зосереджені на прориві оборони наших військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь. У Запорізькій області триває зосередження підрозділів окупаційних військ у визначених районах.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на виході до адмінмежі Херсонської області. З метою покращення тактичного положення окупанти намагаються вести наступальні дії в районі населеного пункту Олександрівка. Противник не припиняє обстріли цивільних об’єктів у місті Миколаєві.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не фіксується.

Республіка білорусь продовжує надавати свою територію для завдання авіаційних ударів по території України та ведення розвідки об’єктів на нашій території.

За наявною уточненою інформацією, втрати 126-ї бригади берегової оборони чорноморського флоту складають до 75%. 810-а окрема бригада морської піхоти чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців вбитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважають зниклими безвісти. Значна частина військовослужбовців зазначених бригад написала рапорти на відмову від участі у так званій «спеціальній операції».

На території Донецької та Луганської областей захисники України за минулу добу відбили сім атак ворога, знищили десять танків, вісімнадцять одиниць броньованої та вісім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, а також міномет противника з розрахунком.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уразило сім повітряних цілей: один літак, чотири БПЛА та дві крилаті ракети.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: війна російські загарбники
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