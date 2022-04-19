У Полтаві чоловік влаштував стрілянину на вулиці

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18 квітня близько 13.00 до Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від полтавця, що на вулиці Героїв АТО невідомий чоловік стріляв з пістолета.

Отримавши інформацію про злочин, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, яка встановила правопорушника. Ним виявився місцевий 37-річний мешканець. При собі він мав пістолет.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Стрілка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.