Поліція Полтавщини розшукує 80-річного Івана Позднухова

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 68

Чоловік 8 квітня пішов з дому та не повернувся

Відділ №2 Полтавського районного управління поліції розшукує безвісти зниклого 80-річного Івана Михайловича Позднухова, мешканця села Нижні Вільшани Полтавського району. Відомо, що чоловік 8 квітня пішов з дому та до цього часу не повернувся.

Прикмети чоловіка: на вигляд 80 років; зріст – близько 175-180 см; волосся коротке з сивиною; худорлявої статури, очі світлі.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до відділу №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (099) 044-73-79, (чергова частина), (066) 495-60-99 або 102.