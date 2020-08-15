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Культура, Украина, Мир, Полтавщина

В екопарку на Полтавщині народилось мавпеня

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 635

 

За два тижні маляті оберуть ім'я

Близько 5 днів тому на Полтавщині в екопарку у Ковалівці у сім'ї макак маготів народилось мавпеня. Маля має темну шерсть та білу пляму на голові.


В Екопарк Ковалівка поповнення🥳 В сім’ї макак маготів народилося дитинча💝 Малюк доволі активний та грайливий, дбають всією родиною за новонародженим. Наразі усі відвідувачі парку можуть подивитися на маленького маготика, а згодом дати йому ім’я. Макак магот- єдина мавпа, що проживає на північ від Сахари й у Європі. Максимальний розмір 75 см довжина і 16 кг вага. Чекаємо на Вас кожного дня з 9 до 17 у будні та з 9 до 18 у вихідні, а також святкові дні🙏 #екопаркковалевка #екопаркковалівка #екопаркковалівка🐒🐐 #екопаркковалівкапрогулка #екопаркковалівка🐐 #ковалівка #ковалівкаекопарк #экопаркковалевка #экопаркковалёвка #ковалевкаекопарк #ковалевкаэкопарк #ковалевкаэкопарк🐆 #kovalivka_ecopark #kovalivkaecopark #полтава #полтаваэкопарк #полтавазоопарк

Gepostet von Екопарк Ковалівка am Mittwoch, 12. August 2020


При народженні воно важило близько 300 грамів, а зараз вже набрало до 0,5 кг. Доросла макака важить до 15 кг. Мавпеня няньчить не лише мама, але й тато.


Стать маляти стане відомою через 2 тижні, коли воно почне відходити від батьків, тоді йому оберуть ім'я.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: зоопарк мавпы
компанія «Інтера Люкс»

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