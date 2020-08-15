В екопарку на Полтавщині народилось мавпеня

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Близько 5 днів тому на Полтавщині в екопарку у Ковалівці у сім'ї макак маготів народилось мавпеня. Маля має темну шерсть та білу пляму на голові.





В Екопарк Ковалівка поповнення🥳 В сім’ї макак маготів народилося дитинча💝 Малюк доволі активний та грайливий, дбають всією родиною за новонародженим. Наразі усі відвідувачі парку можуть подивитися на маленького маготика, а згодом дати йому ім’я. Макак магот- єдина мавпа, що проживає на північ від Сахари й у Європі. Максимальний розмір 75 см довжина і 16 кг вага. Чекаємо на Вас кожного дня з 9 до 17 у будні та з 9 до 18 у вихідні, а також святкові дні🙏 #екопаркковалевка #екопаркковалівка #екопаркковалівка🐒🐐 #екопаркковалівкапрогулка #екопаркковалівка🐐 #ковалівка #ковалівкаекопарк #экопаркковалевка #экопаркковалёвка #ковалевкаекопарк #ковалевкаэкопарк #ковалевкаэкопарк🐆 #kovalivka_ecopark #kovalivkaecopark #полтава #полтаваэкопарк #полтавазоопарк Gepostet von Екопарк Ковалівка am Mittwoch, 12. August 2020





При народженні воно важило близько 300 грамів, а зараз вже набрало до 0,5 кг. Доросла макака важить до 15 кг. Мавпеня няньчить не лише мама, але й тато.





Стать маляти стане відомою через 2 тижні, коли воно почне відходити від батьків, тоді йому оберуть ім'я.



