На вулиці Кошового вночі згорів Range Rover (додано)

Сьогодні, 08:26 Переглядів: 2 160 Коментарів: 8

У ніч на 18 серпня у Кременчуці згорів позашляховик Range Rover. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, пожежа сталася на вулиці Кошового.





Про займання сповістили о 3.37, пожежники прибули о 3.44. Вогонь локалізували о 3.49, а ліквідували о 4.17.





Полум'я знищило машину.





Додано: за інформацією Кременчуцького відділу поліції, фахівці встановлюють причину загоряння. Поліція з’ясовує обставини події.

Якщо у вас є інформація про цей факт, просимо повідомити до Кременчуцького відділу поліції за телефонами (+380 (98) 739 26 30 або 102, чи на електронну адресу: zvern35@pl.npu.gov.ua.



