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Надзвичайні новини

На вулиці Кошового вночі згорів Range Rover (додано)

Сьогодні, 08:26 Переглядів: 2 160 Коментарів: 8

  

Схоже, що машина відновленню не підлягає

У ніч на 18 серпня у Кременчуці згорів позашляховик Range Rover. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, пожежа сталася на вулиці Кошового.


Про займання сповістили о 3.37, пожежники прибули о 3.44. Вогонь локалізували о 3.49, а ліквідували о 4.17.


Полум'я знищило машину.


Додано: за інформацією Кременчуцького відділу поліції, фахівці встановлюють причину загоряння. Поліція з’ясовує обставини події.

Якщо у вас є інформація про цей факт, просимо повідомити до Кременчуцького відділу поліції за телефонами (+380 (98) 739 26 30 або 102, чи на електронну адресу: zvern35@pl.npu.gov.ua.


5
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: сгорел автомобиль внедорожник
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 8

433
БРАТ:
Сьогодні, 08:44

ну як можна залишати таку дорогу автівку біля під'їзду. Адже є нормальні стоянки...


13 4
1 475
ankrem:
Сьогодні, 09:31

Цитата: БРАТ

ну як можна залишати таку дорогу автівку біля під'їзду. Адже є нормальні стоянки...

там бы ее тоже спалили, если уж решили такое сделать


8 3
454
Lyolya:
Сьогодні, 10:22

Полум'я знищило передню та праву частину машини...

А так, в принципе, целая.


14 0
433
БРАТ:
Сьогодні, 10:29

Цитата: ankrem
там бы ее тоже спалили, если уж решили такое сделать
але тоді б була відповідальність на тій стоянці де перебував (ночував) авто!!!

 

колишньому посадовцю АП Богдану також спалили Теслу, яка стояла під під'їздом... Мабуть також грошей на стянку не мав...


5 0
3 425
Daniel Mroz:
Сьогодні, 10:54

Цитата: БРАТ
але тоді б була відповідальність на тій стоянці де перебував (ночував) авто!!!

Якщо підпал то так. А для цього реба брати завжди квитанцію. Хоча всі ці стоянкові фірми зі статутним капіталом в 1000 грн, мають з майна тільки будку охоронника і стільчик, так що нічого ви з них не отримаєте

 


7 0
952
Вольвовод:
Сьогодні, 10:55

Никто за ваше корыто на стоянке не отвечает. Юридически документы сделаны так, что стоянка предоставляет освещенную площадку и за это берет деньги. Как вы себе представляете, что владелец стоянки будет возмещать деньги владельцу авто, которое умышленно подожгли? Такого никогда не будет. Это нужно со своего кармана отваливать потерпевшему 5.000, 10.000, 20.000 долларов))).

Там изначально всё продуманно и грамотно составлено юридически, ещё до открытия стоянки, так что в суд идти бесполезно. Ваша телега не охраняется, просто со стоянки сложнее скрутить колеса и снять аккум. На этом ее преимущества заканчиваются. А на счёт талончиков и чеков не пишите ерунду, талончик или чек это официальная оплата опять-таки места на площадке. Ни про какую охрану речи в документах не идёт, они составлены "грамотно" изначально. Старой бабке в вагончике все равно, она поджигателя прогонять не будет, рискуя получить пером в бок. Максимум наберёт 101 если проснется. Но авто уже будет полыхать к тому времени. Да и владелец стоянки перестраховался, ему не нужно продавать свое авто чтобы деньги отдать владельцу сгоревшего. Думай ТЕ!


5 0
1 043
route 66:
Сьогодні, 11:16

Цитата: ankrem
Цитата: БРАТ

ну як можна залишати таку дорогу автівку біля під'їзду. Адже є нормальні стоянки...

там бы ее тоже спалили, если уж решили такое сделать

Ну, там освітлення, камери. А о 3:30 туди просто так не потрапиш, треба просити охоронця відкрити ворота. Тобто лишній раз світитися.

Цитата: Вольвовод

Никто за ваше корыто на стоянке не отвечает. Ваша телега не охраняется, просто со стоянки сложнее скрутить колеса и снять аккум. На этом ее преимущества заканчиваются.... Старой бабке в вагончике все равно, она поджигателя прогонять не будет, рискуя получить пером в бок. Максимум наберёт 101 если проснется. Но авто уже будет полыхать к тому времени. Да и владелец стоянки перестраховался, ему не нужно продавать свое авто чтобы деньги отдать владельцу сгоревшего. Думай ТЕ!

От взяв би і подумав. Камери, світло, зачинені ворота серед ночі, вогнегасник у охоронця на крацній випадок.

Відповідальності може і немає, але вірогідність підпалу значно менша

 


0 3
433
БРАТ:
Сьогодні, 12:25

Цитата: Вольвовод
Никто за ваше корыто на стоянке не отвечает.

крита стоянка біля Французської булочної, - камери, ворота... хоча- дільний варіант- переглянути документи... проживаю в приватному секторі- дуже рідко користуюсь стоянками... на майбутнє.


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