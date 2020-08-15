Визначили місцезнаходження територіальних виборчих комісій у Кременчуці

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Районні знаходимуться на території райрад

На засіданні виконкому прийняли рішення «Про місцезнаходження територіальних виборчих комісій в місті Кременчуці під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року».





Під час підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня: