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Кременчук, Місцеві вибори 2020

Визначили місцезнаходження територіальних виборчих комісій у Кременчуці

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 525

Районні знаходимуться на території райрад

На засіданні виконкому прийняли рішення «Про місцезнаходження територіальних виборчих комісій в місті Кременчуці під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року».


Під час підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня:

  • Кременчуцька міська виборча комісія працюватиме за адресою: м. Кременчук, пл. Перемоги, 9/1
  • Автозаводська районна в місті Кременчуці виборча комісія –  в приміщенні Автозаводської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (за адресою: пров. Льва Толстого, 38)
  • Крюківська районна в місті Кременчуці виборча комісія – в приміщенні Крюківської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (за адресою: вул. Івана Приходька, 90).
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Автор: Альона Душенко
Теги: вибори местные выборы
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