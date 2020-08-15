Визначили місцезнаходження територіальних виборчих комісій у Кременчуці
Сьогодні, 07:44
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Районні знаходимуться на території райрад
На засіданні виконкому прийняли рішення «Про місцезнаходження територіальних виборчих комісій в місті Кременчуці під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року».
Під час підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня:
- Кременчуцька міська виборча комісія працюватиме за адресою: м. Кременчук, пл. Перемоги, 9/1
- Автозаводська районна в місті Кременчуці виборча комісія – в приміщенні Автозаводської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (за адресою: пров. Льва Толстого, 38)
- Крюківська районна в місті Кременчуці виборча комісія – в приміщенні Крюківської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (за адресою: вул. Івана Приходька, 90).