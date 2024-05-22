Робоча група «Прозорість і підзвітність» проаналізує закупівлі полтавського КТП-1628

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Робоча група «Прозорість і підзвітність» проаналізує закупівлю полтавського КАТП-1628. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Стосується це надання послуг із прибирання та підмітання вулиць. Відбулися торги, проте у них взяв участь лише один претендент, який і став переможцем. Договір з ним уклали на 4,68 мільйона гривень. Звернули увагу на це полтавські медіа — вони помітили завищення цін на послуги.

Фахівці Бюро економічної безпеки, аудитори й податківці детальніше проаналізують закупівлю: документальний, процедурний і ціновий аспекти. На наступне засідання нададуть результати. На різних рівнях пильнуємо, аби бюджетні кошти використовували раціонально та прозоро, — коментує Філіп Пронін.

Нагадаємо, у Полтавській ОВА обіцяли звернути увагу на кременчуцьке КАТП-1628 щодо переплати під час закупівлі палива.







