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Робоча група «Прозорість і підзвітність» проаналізує закупівлі полтавського КТП-1628

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 100

 

Мова йде про прибирання та підмітання вулиць

Робоча група «Прозорість і підзвітність» проаналізує закупівлю полтавського КАТП-1628. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Стосується це надання послуг із прибирання та підмітання вулиць. Відбулися торги, проте у них взяв участь лише один претендент, який і став переможцем. Договір з ним уклали на 4,68 мільйона гривень. Звернули увагу на це полтавські медіа — вони помітили завищення цін на послуги.

Фахівці Бюро економічної безпеки, аудитори й податківці детальніше проаналізують закупівлю: документальний, процедурний і ціновий аспекти. На наступне засідання нададуть результати. На різних рівнях пильнуємо, аби бюджетні кошти використовували раціонально та прозоро, — коментує Філіп Пронін.

Нагадаємо, у Полтавській ОВА обіцяли звернути увагу на кременчуцьке КАТП-1628 щодо переплати під час закупівлі палива.



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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Прозорість і підзвітність КТП-1628 закупівлі тендер
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