Робоча група «Прозорість і підзвітність» проаналізує закупівлі полтавського КТП-1628

Робоча група «Прозорість і підзвітність» проаналізує закупівлю полтавського КАТП-1628. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Стосується це надання послуг із прибирання та підмітання вулиць. Відбулися торги, проте у них взяв участь лише один претендент, який і став переможцем. Договір з ним уклали на 4,68 мільйона гривень. Звернули увагу на це полтавські медіа — вони помітили завищення цін на послуги.
Нагадаємо, у Полтавській ОВА обіцяли звернути увагу на кременчуцьке КАТП-1628 щодо переплати під час закупівлі палива.
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