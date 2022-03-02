Boeing припиняє обслуговування російських авіакомпаній через російську війну, розв'язану Росією в Україні

Сьогодні, 05:41 Переглядів: 91

Американська авіакомпанія Boeing повідомила, що припиняє підтримку російських авіакомпаній і операції в Москві через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідопляє NDTV з посиланням на представника компанії Boeing, передає УП.

Пряма мова представника Boeing:

- Ми призупинили основні операції в Москві та тимчасово закрили наш офіс у Києві.

У компанії уточнили, що призупиняється надання запчастин, технічне обслуговування та технічна підтримка для російських авіакомпаній.

У Boeing підкреслили: оскільки війна триває, то команда зосереджена на забезпеченні безпеки своїх працівників у регіоні.

Російська авіакомпанія «Аерофлот» використовує літаки Boeing 737 і 777.