Boeing припиняє обслуговування російських авіакомпаній через російську війну, розв'язану Росією в Україні

Американська авіакомпанія Boeing повідомила, що припиняє підтримку російських авіакомпаній і операції в Москві через вторгнення Росії в Україну.
Про це повідопляє NDTV з посиланням на представника компанії Boeing, передає УП.
Пряма мова представника Boeing:
- Ми призупинили основні операції в Москві та тимчасово закрили наш офіс у Києві.
У компанії уточнили, що призупиняється надання запчастин, технічне обслуговування та технічна підтримка для російських авіакомпаній.
У Boeing підкреслили: оскільки війна триває, то команда зосереджена на забезпеченні безпеки своїх працівників у регіоні.
Російська авіакомпанія «Аерофлот» використовує літаки Boeing 737 і 777.
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