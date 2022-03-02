США закривають повітряний простір для російських літаків – Байден

США закривають повітряний простір для російських літаків. Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу у Конгресі.
Путін «сильно прорахувався. Він думав, що зможе зайти в Україну, і світ перевернеться. Натомість він зіткнувся зі стіною сили, яку ніколи не очікував і не міг уявити. Він зустрівся із українським народом», - заявив Джо Байден.
▪США закривають свій повітряний простір для авіакомпаній Росії;
США підтримують Україну у її боротьбі за свободу. Йдеться про економічну допомогу, гуманітарну, військову допомогу;
США та союзники виділять Україні понад 1 мільярд доларів допомоги;
Війська США не воюватимуть в Україні. Але захищатимуть кожен дюйм території НАТО усіма засобами, які є у розпорядженні;
▪️Російський фондовий ринок втратив 40% капіталізації внаслідок санкцій США та їх союзників;
▪США в ситуації навколо України бачать єднання Європи та всього Заходу;
▪️Мін'юст США створює спеціальну робочу групу для «розслідування злочинів російських олігархів»;
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