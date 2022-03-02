США закривають повітряний простір для російських літаків – Байден

Сьогодні, 05:24 Переглядів: 214

США закривають повітряний простір для російських літаків. Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу у Конгресі.

Путін «сильно прорахувався. Він думав, що зможе зайти в Україну, і світ перевернеться. Натомість він зіткнувся зі стіною сили, яку ніколи не очікував і не міг уявити. Він зустрівся із українським народом», - заявив Джо Байден.

Основні тези виступу Байдена:

▪США закривають свій повітряний простір для авіакомпаній Росії;

США підтримують Україну у її боротьбі за свободу. Йдеться про економічну допомогу, гуманітарну, військову допомогу;

США та союзники виділять Україні понад 1 мільярд доларів допомоги;

Війська США не воюватимуть в Україні. Але захищатимуть кожен дюйм території НАТО усіма засобами, які є у розпорядженні;

▪️Російський фондовий ринок втратив 40% капіталізації внаслідок санкцій США та їх союзників;

▪США в ситуації навколо України бачать єднання Європи та всього Заходу;

▪️Мін'юст США створює спеціальну робочу групу для «розслідування злочинів російських олігархів»;

«Путін ізольований від світу, як ніколи раніше в історії. Разом із нашими союзниками ми вдаємося до потужних економічних санкцій, роблячи абсолютно безглуздим військовий фонд Путіна.Сьогодні я заявляю Путіну та російським олігархам, які вкрали мільярди доларів внаслідок правління цього режиму – ми ставимо на цьому крапку. Їхні розкішні апартаменти, їхні яхти, їхні літаки та рахунки - ми їх заарештуємо. Ми з цього дня закриваємо усі польоти з Росії. І лише Путін несе за це відповідальність», - наголосив Байден.