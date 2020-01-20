Полтавщина входить до 6 регіонів-лідерів за обсягом експорту продукції

Полтавська область активно розвиває зовнішньоторговельні відносини з багатьма країнами світу та традиційно входить до 6 регіонів-лідерів за обсягом експорту продукції на закордонні ринки. Частка області у загальноукраїнському обсязі експорту товарів – 4%. За 11 місяців 2019 року зовнішньоторговельний оборот товарів становив 3,1 млрд дол. США та зріс на 4,5% порівняно із показниками відповідного періоду попереднього року. Про це повідомляють у Департаменті економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської ОДА.





У зовнішній торгівлі товарами традиційно зберігається позитивне сальдо, яке складає 601,9 млн дол. США. Зовнішньоторговельні операції проводилися із партнерами зі 138 країн світу.





Загалом, підприємствами області експортовано продукції на загальну суму 1,86 млрд дол. США, що на 7,0% більше показника аналогічного періоду 2018 року (на 122,1 млн дол. США). Головним торговельним партнером області є Європейський Союз – це майже 45% загальнообласного експорту товарів.





Полтавщина торгує з усіма країнами ЄС. Найбільші обсяги торгівлі з наступними країнами: Австрія (13,6%, від загального обсягу експорту), Німеччина (8,9%), Угорщина (4,0%) та Чехія (3,2%). Триває диверсифікація експорту продукції у напрямку освоєння азійського ринкового простору, частка якого становить понад 30%. На цьому ринку лідерами є такі країни, як Китай (13,0% від загальнообласного обсягу експорту) та Японія (5,8%), а також Туреччини (4,4%) та Республіки Корея (3,2%). У товарній структурі експорту продукції традиційно переважають мінеральні продукти (55,0% загального обсягу експорту), а також продукція аграрного сектору (19,1%), харчової промисловості (7,4%) та машинобудівної галузі області (9,1%).