На Диканщині поліція викрила місцевого жителя у незаконній порубці дерев дубу

Сегодня, 14:04 Просмотров: 387

Якщо у вас є інформація про порушення у сфері заготівлі, переробки і реалізації деревини - повідомляйте в поліцію

На Диканщині поліція викрила місцевого жителя у незаконній порубці дерев дубу. Розпиляні колоди у лісосмузі виявили працівники сектору патрульної поліції Диканського відділення, під час патрулювання території.





40-річний житель району, якого підозрюють у причетності до незаконного «промислу», не зміг підтвердити законність порубки дубів.





Розмір шкоди, завданої природним ресурсам, встановлюють фахівці. За фактом незаконної порубки (ст. 246 КК України) відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.





Якщо у вас є інформація про порушення у сфері заготівлі, переробки і реалізації деревини або про осіб, які їх допускають, телефонуйте на лінію «102» або повідомляйте в поліцію в інший зручний спосіб.