Происшествия

Председатель и два депутата сельсовета на Полтавщине попались на подделке документов

Сегодня, 13:32 Просмотров: 608

Подделали протокол и решение сессии по рассмотрению вопроса предоставления в собственность земли

Прокуратура сообщила о подозрении голове и двум депутатам одного из сельских советов Великобагачанского района Полтавской области в подделке протокола и решений сессии по рассмотрению вопроса предоставления в собственность земли.


Им сообщили о подозрении в служебном подлоге, то есть во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений и составлении заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украина). Об этом сообщает прокуратура Полтавской области.


По версии следствия, председатель сельсовета и два депутата незаконно внесли в протокол сессии сельского совета ложные сведения о рассмотрении вопросов о предоставлении в собственность гражданам земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства. Кроме этого, составили заведомо ложные решения сессии о предоставлении разрешений на изготовление проектов землеустройства по отводу земли, общая площадь которой - 16 га. Затем председатель сельского совета и вышеуказанные лица подписали протокол и поставили печать.


Досудебное расследование продолжается.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: подделка документов прокуратура
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