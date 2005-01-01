Председатель и два депутата сельсовета на Полтавщине попались на подделке документов

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Прокуратура сообщила о подозрении голове и двум депутатам одного из сельских советов Великобагачанского района Полтавской области в подделке протокола и решений сессии по рассмотрению вопроса предоставления в собственность земли.





Им сообщили о подозрении в служебном подлоге, то есть во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений и составлении заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украина). Об этом сообщает прокуратура Полтавской области.





По версии следствия, председатель сельсовета и два депутата незаконно внесли в протокол сессии сельского совета ложные сведения о рассмотрении вопросов о предоставлении в собственность гражданам земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства. Кроме этого, составили заведомо ложные решения сессии о предоставлении разрешений на изготовление проектов землеустройства по отводу земли, общая площадь которой - 16 га. Затем председатель сельского совета и вышеуказанные лица подписали протокол и поставили печать.





Досудебное расследование продолжается.