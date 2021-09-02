«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України

«Украина и Россия могли бы существовать вместе, как существуют Австрия с Германией. Но без помощи России и в конфликте с Россией нечто подобное точно не построить», - йдеться на одному з російських сайтів.

І тут на думку одразу приходить аншлюс Австрії, тобто стрімка окупація у 1938 році нацистською Німеччиною, без жодного опору.

Наприкінці серпня, коли Україна святкувала 30-річчя своєї незалежності, російські сайти орієнтовані на мешканців окупованих територій та провідні російські видання люблять розмірковували про те, як добре було б Україні з Росією, або хоча б в «русском мире».

Ми більше двох років відстежуємо, що просуває російська пропаганда в українських і російських медіа. За допомогою методу машинного аналізу щотижня аналізуємо 15-20 тисяч новин, опублікованих на майже 400 інтернет-сайтах та у сотні українських телеграм-каналів.

Подивитися, як це виглядає, можна на дашборді “Свіжа деза з Росії” (дізнатися, як шукати на ньому інформацію, ось тут ).

Святкування Дня Незалежності для російських пропагандистів стало приводом витягти на поверхню ледь не всі ключові тези щодо України, які постійно повторюються під різними новинними приводами. Серед них: Україна - держава-невдаха, що перебуває під зовнішнім управлінням Заходу; країна, де панують нацисти і ЛГБТ-спільнота; країна, що занепадає, злидарює і не має жодного майбутнього, хіба що в компанії з Росією.

Отож, наприкінці серпня вони вчергове називали незалежність України «деградацией», а саму державу «марионеточной» і «зависимой» від США, стверджували, що без підтримки США — настане новий «передел земель», а Україна зникне.

З моменту виходу пропагандистської статті Путіна про Україну і Росію (опубліковану 12 липня, в якій фактчекери знайшли 105 маніпуляцій та 58 фейків) ми щотижня бачимо реінкарнацію і потужний потік давніх згадок про Україну як про «Антироссию», маріонетку «Заходу» (або Австрійського генштабу, як стверджували ще у царській Росії, що створена аби протистояти Росії.

Але недавно помітили нову концепцію: «Вместороссия» – «идея о том, что Украина может стать альтернативным центром Русского мира». Фактично це дві однакових ідеї про те, що Україна повинна бути пов’язаною з Росією, залежною від Росії та, в крайньому разі, бути «кращою Росією». Ця теза заперечує Україні право на власну ідентичність, самостійне існування та вибір власного майбутнього.

Відповідна й реакція в Росії на все, що відбувається в Україні: здобутки - знецінюються, проблеми - акцентуються і висміюються, а провали викликають зловтішання.

Але істинна мета Росії щодо України повною мірою відображена в іншій цитаті з російських ЗМІ:

«Всем нам нужно понять, что не существует государства Украина, как не существует и независимых государств Литвы, Молдовы, – всё это – оккупированные территории нашего Отечества. Суверенными они смогут стать только в составе Большой России».