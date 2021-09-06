Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Кременчук, Освіта

До 4 400 гривень: з початку наступного року в Україні суттєво збільшиться розмір стипендій

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 757 Коментарів: 1

 

Здобувачі фахової передвищої освіти отримають у 1,5 рази більше грошей, а студенти професійно-технічних училищ - у 2,5 рази

З 1 січня 2022 року академічні та іменні стипендії здобувачів вищої та фахової передвищої освіти збільшуються в понад 1,5 раза, професійної (професійно-технічної) освіти – у понад 2,5 рази. Про це йдеться у постанові «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 та від 28 грудня 2016 р. № 1047», яку Уряд ухвалив 1 вересня.

Таке підвищення востаннє відбувалося у 2017 році. Зараз стипендії отримують 35-40% студентів, і для них такий крок стане гарною мотивацією для подальших успіхів у навчанні.

Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії:

  • для учнів закладів професійної (професійно-технічної) збільшується з 490 до 1250 гривень на місяць;

  • для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, збільшується з 980 до 1510 гривень на місяць; для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, збільшується з 1250 до 1930 гривень на місяць;

  • для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, збільшується з 1300 до 2000 гривень на місяць; для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, збільшується з 1660 до 2550 гривень на місяць.

Розмір академічної стипендії Президента України:

  • для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 1420 до 2750 гривень на місяць;

  • для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 2130 до 3320 гривень на місяць;

  • для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2720 до 4400 гривень на місяць.

Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України:

  • для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 1180 до 2500 гривень на місяць;

  • для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 1900 до 3020 гривень на місяць;

  • для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2480 до 4000 гривень на місяць.

Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:

  • для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» або освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 1770 до 2870 гривень на місяць;

  • для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітньо-професійний або освітній ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2600 до 3800 гривень на місяць.

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: стипендії збільшення гроші
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

3 458
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:33

це да, круто.... а сейчас заживем без барыги то! Война кончилась,пленных всех на всех поменяли, правда угля нет и газа тэцы топить...но то такое, хуже ж не будет?

Субсидію на наступний термін не призначено 4,4 тис. сімей. Також, у зв’язку з наявною простроченою понад 3 місяці заборгованістю з оплати за житлово-комунальні послуги в сумі 340 грн субсидію на наступний термін із травня 2021 року не призначено 8,3 тис. сімей. У Полтавскій обл.


Главной задачей нынешнего бюджетного процесса "Бюджет-2022" является поиск средств компенсации огромной, 100 миллиардной дыры в бюджете пробитой подписанным Зеленским законом о реструктуризации долгов олигархических структур газового рынка.


3 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх