До 4 400 гривень: з початку наступного року в Україні суттєво збільшиться розмір стипендій

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Здобувачі фахової передвищої освіти отримають у 1,5 рази більше грошей, а студенти професійно-технічних училищ - у 2,5 рази

З 1 січня 2022 року академічні та іменні стипендії здобувачів вищої та фахової передвищої освіти збільшуються в понад 1,5 раза, професійної (професійно-технічної) освіти – у понад 2,5 рази. Про це йдеться у постанові «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 та від 28 грудня 2016 р. № 1047», яку Уряд ухвалив 1 вересня.

Таке підвищення востаннє відбувалося у 2017 році. Зараз стипендії отримують 35-40% студентів, і для них такий крок стане гарною мотивацією для подальших успіхів у навчанні.

Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) збільшується з 490 до 1250 гривень на місяць;

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, збільшується з 980 до 1510 гривень на місяць; для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, збільшується з 1250 до 1930 гривень на місяць;

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, збільшується з 1300 до 2000 гривень на місяць; для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, збільшується з 1660 до 2550 гривень на місяць.

Розмір академічної стипендії Президента України:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 1420 до 2750 гривень на місяць;

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 2130 до 3320 гривень на місяць;

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2720 до 4400 гривень на місяць.

Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 1180 до 2500 гривень на місяць;

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 1900 до 3020 гривень на місяць;

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2480 до 4000 гривень на місяць.

Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка: