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Надзвичайні новини

Поліція знайшла 8-річного хлопчика, який забив камінням чаплю у Міському саду

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 2 848 Коментарів: 7

 

Копи проводять профілактичну роботу з дитиною та її батьками

Ювенальні поліцейські Кременчуцького райуправління знайшли 8-річного хлопчика, який 1 вересня разом з товаришем на смерть забив камінням чаплю у Міському саду. Зараз копи проводять профілактичну роботу з дитиною та її батьками.

За даним фактом слідчий відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління відкрив кримінальне провадження за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Також вирішують питання про притягнення батьків хлопчика до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці закликають батьків роз’яснювати дітям правила поведінки під час відпочинку.

7
Автор: Катерина Турубара
Теги: вбивство тварини Міський сад
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Коментарі: 7

108
adf007:
Сьогодні, 13:38

А если он убьет одноклассников то тоже будут проводиться беседы?

На прошлой неделе малолетки пырнули ножом женщину ради интереса

В этой стране наказания только если пороха  зелёнкой облить


43 9
3 458
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:39

Цитата: adf007
если пороха  зелёнкой облить
или киве с шуфричем настучать...

 

После нападения на экс-президента Украины Петра Порошенко молодой житель Черниговской области Илья Пустовгар пробыл в полиции совсем недолго. На следующий день он оказался в больнице с алкогольной интоксикацией

19 2
36
Amida:
Сьогодні, 14:10

а второй ***? их же двое там было? или своих не сдаём?
Штраф выписать обоим !!! Пусть родители платят, если не хотят следить за своими отпрысками

 


30 1
544
1
Туся:
Сьогодні, 14:24

восьмирічний хлопчик, дитина, невже??? це моральні *** ростуть!!!


31 3
218
ecolog:
Сьогодні, 14:55

Цитата: adf007

А если он убьет одноклассников то тоже будут проводиться беседы?

На прошлой неделе малолетки пырнули ножом женщину ради интереса

В этой стране наказания только если пороха  зелёнкой облить

Ви взагалі уважно читаєте перед тим, як коментувати?

"За даним фактом слідчий відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління відкрив кримінальне провадження за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Також вирішують питання про притягнення батьків хлопчика до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення"


5 4
217
Olexander:
Сьогодні, 15:40

Моя думка : По місцевому тв показати фото батьків,фото так званої "дитини".Кожного такого показу наголошувати --цей тип Вбив птаха,живу істоту .Хоча б тиждень показувати .А оті всі адмінпорушення то таке.Формулювання неправильне --не "Жорстке поводження.." а "Вбивство тварини".


23 2
20
Alisa:
Сьогодні, 17:30

Нда...8 лет и такой жестокий? Видел как птица кровью заливается и бросал камни дальше! Если честно, это больной ребенок, там серьезные отклонения и не мешало бы к психиатру его, вместе с мамашей, ибо она такая же, скорее всего. Адекватный ребенок не может смотреть как кто-то заливается кровью и добивать....


2 0

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