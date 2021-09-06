Поліція знайшла 8-річного хлопчика, який забив камінням чаплю у Міському саду

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 2 848 Коментарів: 7

Копи проводять профілактичну роботу з дитиною та її батьками

Ювенальні поліцейські Кременчуцького райуправління знайшли 8-річного хлопчика, який 1 вересня разом з товаришем на смерть забив камінням чаплю у Міському саду. Зараз копи проводять профілактичну роботу з дитиною та її батьками.

За даним фактом слідчий відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління відкрив кримінальне провадження за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Також вирішують питання про притягнення батьків хлопчика до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці закликають батьків роз’яснювати дітям правила поведінки під час відпочинку.