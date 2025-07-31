Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, як зміниться житлова політика в Україні
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Соціальний захист

Жителі Кобеляцької громади, чиї будинки постраждали від негоди, отримають допомогу з обласного бюджету 

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 147

 

Відомо, що пошкоджень зазнали близько 300 будинків, 129 з них у критичному стані

Жителям Кобеляцької громади, чиї оселі постраждали внаслідок буревію 12 липня, виплатять фінансову допомогу із обласного бюджету. Відповідне рішення ухвалили на обласній комісії з розгляду питань із надання матеріальної допомоги населенню, повідомляють у пресслужбі Полтавської ОВА.

Як повідомив заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації, від негоди того дня пошкоджень зазнали близько 300 будинків у громаді. Із них 129 нині перебувають у критичному стані.

— Гуманітарну допомогу з обласного штабу вже направлено в громаду, нині маємо виділити матеріальну допомогу громадянам, житло яких пошкоджено найбільше, — додав Чубенко.

 

Поки що комісія опрацювала перші 29 звернень, чиї будинки комісія визнала непридатними для життя. Поки що комісія виділила з обласного бюджету 435 тисяч гривень — усі отримають по 15 тисяч гривень. Згодом комісія розгляне і решту звернень.

Відомо також, що питання виплати матеріальної допомоги жителям, чиї оселі постраждали від негоди, мають розглянути і в Кобеляцькій громаді.

Нагадаємо, тоді без електропостачання залишилися 267 юридичних і 4784 побутових абоненти у 5 територіальних громадах Полтавщини.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області
Теги: негода буревій шторм Соціальна допомога пошкоджене житло
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх