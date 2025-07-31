Жителі Кобеляцької громади, чиї будинки постраждали від негоди, отримають допомогу з обласного бюджету

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 147

Відомо, що пошкоджень зазнали близько 300 будинків, 129 з них у критичному стані

Жителям Кобеляцької громади, чиї оселі постраждали внаслідок буревію 12 липня, виплатять фінансову допомогу із обласного бюджету. Відповідне рішення ухвалили на обласній комісії з розгляду питань із надання матеріальної допомоги населенню, повідомляють у пресслужбі Полтавської ОВА.

Як повідомив заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації, від негоди того дня пошкоджень зазнали близько 300 будинків у громаді. Із них 129 нині перебувають у критичному стані.

— Гуманітарну допомогу з обласного штабу вже направлено в громаду, нині маємо виділити матеріальну допомогу громадянам, житло яких пошкоджено найбільше, — додав Чубенко.

Поки що комісія опрацювала перші 29 звернень, чиї будинки комісія визнала непридатними для життя. Поки що комісія виділила з обласного бюджету 435 тисяч гривень — усі отримають по 15 тисяч гривень. Згодом комісія розгляне і решту звернень.

Відомо також, що питання виплати матеріальної допомоги жителям, чиї оселі постраждали від негоди, мають розглянути і в Кобеляцькій громаді.

Нагадаємо, тоді без електропостачання залишилися 267 юридичних і 4784 побутових абоненти у 5 територіальних громадах Полтавщини.