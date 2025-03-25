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Полтавщина отримає гроші на відновлення водопостачання

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 0

 

Виділяють кошти у рамках Програми відновлення України ІІІ

Полтавська область отримає кошти на відновлення мережі водопостачання. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Фінансування відбудеться у рамках Програми відновлення України III. Участь Полтавщини у проєкті з фінансування підтвердили 21 березня.

Загалом же в рамках Програми профінансують 68 регіональних проєктів. Усі вони передбачають будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення. На це планують витратити 2,2 млрд грн.

— Забезпечення громад якісною водою — один із ключових напрямів відновлення інфраструктури. В умовах війни важливо не лише підтримувати життєво необхідні системи, а й розвивати їх, роблячи міста та села більш стійкими та комфортними для людей. Програма відновлення України III дає громадам можливість модернізувати об’єкти водопостачання та водовідведення, що напряму впливає на якість життя мешканців, — повідомили у Міністерстві розвитку громад.

Нагадаємо, наприкінці минулого року «Кременчукводоканал» замовив майже пів мільярда гривень — основна частина коштів піде на зарплату працівникам.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: фінансування відновлення водопостачання
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