Не може залишити матір одну. На Полтавщині чоловік отримав вирок за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 234

У вироку вказали, що мати інвалідності не має, документів, що вона потребує стороннього догляду, немає

Котелевський районний суд виніс вирок чоловіку за ухилення від мобілізації. Уродженець Котельви не прибув у визначений час та місце, що були вказані у його «бойовій повістці». Про це стало відомо з вироку суду, який оприлюднили 6 грудня у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Під час засідання чоловік розповів, що причиною неявки на відправлення до місця проходження служби стало те, що він не може залишити одну його матір, яка хворіє та не працює. У вироку вказали, що мати інвалідності не має, документів, що вона потребує стороннього догляду, немає.

За даними суду, чоловік має діагноз F70.0 (легка розумова відсталість), освіту у 9 класів. Обвинувачений перебуває на військовому обліку, має звання солдат, не служив, станом на 2019 рік був визнаним непридатним до військової служби в мирний час, обмежено придатним у воєнний час. Цьогоріч 12 серпня військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби.

Обвинувачений отримав 1 рік іспитового терміну.

Нагадаємо, Лохвицький районний суд виніс вирок уродженцю міста Привілля Луганської області за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Під час судового засідання чоловік визнав свою вину і пояснив, що він і його дружина — переселенці, перемістилися з зони бойових дій, батьки дружини загинули під час обстрілів.