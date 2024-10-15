Цього тижня на Полтавщині очікуються заморозки

Вночі 18-19 жовтня у Полтавській області очікуються сильні заморозки 0-5°. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
II рівень — Погодні умови небезпечні — несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. У гідрометеорологічному центрі рекомендують проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.
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