Цього тижня на Полтавщині очікуються заморозки

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Вночі 18-19 жовтня у Полтавській області очікуються сильні заморозки 0-5°. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Що значить помаранчевий рівень небезпечності

II рівень — Погодні умови небезпечні — несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. У гідрометеорологічному центрі рекомендують проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.



