У Кременчуцькому районі у пожежах знайшли тіла людей

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 136

Ввечері 14 жовтня у Кременчуцькому районі стались дві пожежі у житлових будинках. Під час обстеження житла рятувальники знайшли тіла двох людей. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Перша пожежа сталась о 20.40 у селі Малики Пришибської громади. У вогні згоріла покрівля та перекриття. Працівникам ДСНС вдалося врятувати житловий будинок від повного знищення вогнем.

Інша пожежа сталась у Глобинській громаді в селі Великі Кринки о 22.34. У вогні згоріло перекриття та майно. Будинок також врятували, йдеться у повідомленні.