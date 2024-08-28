У Полтаві жінка поскаржилась у суд на утримання її чоловіка у призовному пункті

Слідчий суддя Київського районного суду Полтави розглянув скаргу місцевої жительки про звільнення її «незаконно утриманого» чоловіка з приміщення призовного пункту. Відомо, що жінка не зверталась до правоохоронців із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Про це стало відомо з ухвали полтавського суду.
У своїй скарзі жителька Полтави заявила, що 23 липня її чоловіка на зупинці громадського транспорту «Великотирнівська», біля перехрестя вулиць Великотирнівської та Чумацький Шлях, викрали «невідомі маргінали у військовій формі з шевронами», які «проти його волі привезли у приміщення призовного пункту».
Вказано, що чоловік не є особою, яка тримається під вартою, в тому числі й у зв`язку із застосованим відносно нього запобіжним заходом, не є затриманим у порядку ст. 208 КПК України та не утримається правоохоронними органами у зв`язку із розслідуваним ними кримінальним правопорушенням у межах жодного порушеного кримінального провадження.
Суд відмовив у відкритті провадження за скаргою.
Нагадаємо, мешканця Кременчуцького району з розумовою відсталістю засудили за ухилення від мобілізації
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.