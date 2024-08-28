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У Полтаві жінка поскаржилась у суд на утримання її чоловіка у призовному пункті

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 456

Суд відмовив у відкритті провадження за скаргою

Слідчий суддя Київського районного суду Полтави розглянув скаргу місцевої жительки про звільнення її «незаконно утриманого» чоловіка з приміщення призовного пункту. Відомо, що жінка не зверталась до правоохоронців із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Про це стало відомо з ухвали полтавського суду. 

У своїй скарзі жителька Полтави заявила, що 23 липня її чоловіка на зупинці громадського транспорту «Великотирнівська», біля перехрестя вулиць Великотирнівської та Чумацький Шлях, викрали «невідомі маргінали у військовій формі з шевронами», які «проти його волі привезли у приміщення призовного пункту». 

Вказано, що чоловік не є особою, яка тримається під вартою, в тому числі й у зв`язку із застосованим відносно нього запобіжним заходом, не є затриманим у порядку ст. 208 КПК України та не утримається правоохоронними органами у зв`язку із розслідуваним ними кримінальним правопорушенням у межах жодного порушеного кримінального провадження.

— Слідчий суддя звертає увагу на те, що у разі порушення прав чи інтересів службовими (посадовими) особами РТЦК та СП чи військової частини при здійсненні ними своїх повноважень, пов`язаних із мобілізацією, для судового захисту будь-яка особа вправі звернутись із адміністративними позовом до компетентного адміністративного суду, а у разі вчинення щодо нього протиправних дій, що містять ознаки кримінальних правопорушень, — до правоохоронного органу із заявою про вчинення кримінального правопорушення, — йдеться в ухвалі суду.

Суд відмовив у відкритті провадження за скаргою.

Нагадаємо, мешканця Кременчуцького району з розумовою відсталістю засудили за ухилення від мобілізації

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Автор: Телеграф
Теги: суд
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