Завтра обмеження споживання електроенергії буде діяти протягом всієї доби – Укренерго

З графіками застосування обмежень можна ознайомитися на сайтах обленерго та на їх сторінках в соцмережах
Завтра, 29 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти протягом всієї доби.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго».
— З графіками застосування обмежень можна ознайомитися на сайтах обленерго та на їх сторінках в соцмережах.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується, — йдеться у повідомленні.
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