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Завтра обмеження споживання електроенергії буде діяти протягом всієї доби – Укренерго

Сьогодні, 18:08 Переглядів: 316 Коментарів: 1

 

З графіками застосування обмежень можна ознайомитися на сайтах обленерго та на їх сторінках в соцмережах

Завтра, 29 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти протягом всієї доби.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

— З графіками застосування обмежень можна ознайомитися на сайтах обленерго та на їх сторінках в соцмережах.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується, — йдеться у повідомленні.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Укренерго відключення електроенергії графік відключень відключення світла
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Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 18:43

*⚡️В Україні немає жодної ГЕС, яка б не була атакована ворогом*, заявив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

 

"_Більше 130 ракетних ударів було завдано по нашій генерації_", — каже Сирота.

 

За його словами, українські ГЕС втратили близько 40% генерації, а теплові станції — понад 80%.

Туся! Ти ж читаєш? Ну то шо? Всю енергію продали за бугор? Які ж бувають тупі люди. Як там зеленьський? Всі обіцянкі ваші зробив? Як там пенсія? Зп учителів? Чи вде внєполітики!?


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