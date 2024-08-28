У аварії в Полтаві травмувався підліток

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27 серпня у Полтаві на вулиці Олександра Бідного автомобіль ВАЗ 21099 зіткнувся із велосипедом. Внаслідок аварії велосипедиста 2008 року народження з травмами медики доставили до лікарні. Про це повідомили у Головному управлінні національної поліції Полтавщини 28 серпня.

Правоохоронці розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня, приблизно о 2.00, на автодорозі Київ — Харків — Довжанський сталась аварія. 41-річний водій Hyundai Accent врізався у відбійник, машина перекинулась.