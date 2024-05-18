Жителькам Лубенського району дали звання «Мати-героїня»

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Звання «Мати-героїня» надають жінкам, які народили та виховали до 8 річного віку 5 і більше дітей

Двом жителькам Лубенського району Вірі Тесля та Олені Загірній дали звання «Мати-героїня». Їм вручили нагрудні знаки та посвідчення. Про це повідомили на сайті Лубенської районної військової адміністрації 17 травня.

Віра Тесля — мати 5 дітей, а Олена Загірна — мати 7 дітей.

Як розповіли у РВА, почесне звання «Мати-героїня» надають жінкам, які народили та виховали до 8 річного віку 5 і більше дітей, у тому числі усиновлених, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання, створення сприятливих умов для здобуття освіти, розвитку творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.