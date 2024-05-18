Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

Жителькам Лубенського району дали звання «Мати-героїня»

Сьогодні, 14:57 Переглядів: 0

Звання «Мати-героїня» надають жінкам, які народили та виховали до 8 річного віку 5 і більше дітей

Двом жителькам Лубенського району Вірі Тесля та Олені Загірній дали звання «Мати-героїня». Їм вручили нагрудні знаки та посвідчення. Про це повідомили на сайті Лубенської районної військової адміністрації 17 травня. 

Віра Тесля — мати 5 дітей, а Олена Загірна — мати 7 дітей. 

 

Як розповіли у РВА, почесне звання «Мати-героїня» надають жінкам, які народили та виховали до 8 річного віку 5 і більше дітей, у тому числі усиновлених, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання, створення сприятливих умов для здобуття освіти, розвитку творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

ПО ТЕМІ:

Багатодітна мама з Кременчуччини отримала відзнаку Президента України

0
Автор: Телеграф Джерело фото: Лубенська РВА
Теги: мати-героїня
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх