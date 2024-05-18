Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура

Дивовижні ігри, брехня та апельсин: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 68

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Джоан Гарріс «П’ять четвертинок апельсина»

Фрамбуаз отримала дивний спадок від матері. Її старшій сестрі дістався винний погріб, сповнений бурштиново-сонячних пляшок, брату — ферма, а Фрамбуаз — альбом з кулінарними рецептами. Не багацько… Але на сторінках зошита зі старовинними рецептами різноманітних смаколиків вона знаходить загадкові нотатки — секрети матері. Життя в часи війни й окупації, яке мати ретельно приховувала від дітей. Маленькі радощі й прикрощі, потаємні думки, дитячі образи та сповідь жінки, що боялася любити. Минуло стільки років. Лишилося стільки запитань. Відповіді на них — у цьому щоденнику. Настав час розкрити моторошні таємниці минулого.

Райлі Сейгер «Востаннє, коли я збрехала»

«Дві правди і одна брехня» — гра, в яку грали Вів’єн, Елісон, Наталі та Емма в літньому таборі. Та однієї ночі ігри та дружба закінчуються: Емма крізь сон бачить, як подружки виходять із будиночка. Дівчат так і не знайшли, вони зникли назавжди.

Хоч і минуло уже 15 років, Емма понад усе прагне довідатися, що ж сталося з дівчатами. На запрошення власниці вона приїздить до табору та починає працювати викладачкою художньої творчості. І її сподівання не виявляються марними: Вів’єн залишила їй підказки. Однак що ближче Емма наближається до розгадки, то глибше усвідомлює, що брехня і правда з минулого — не завжди такі, якими вона сприймала їх в дитинстві.

  

 

 

С’юзен Куліндж «Невгамовна Кейті»

Якщо на літніх канікулах, ваші діти хочуть щось цікаве почитати, то ця книжка стане в пригоді.

Велика фантазерка Кейті Карр має добре серце і невгамовну вдачу. Вона верховодить своїми братиками і сестричками, щоразу вигадуючи дивовижні ігри та забави, чим додає чимало клопоту своїй тітці. Та одного разу з Кейт стається нещастя і цілковито змінює її життя…
0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: mayakovka.od.ua
Теги: книги бібліотека
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх