Дивовижні ігри, брехня та апельсин: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
|
Джоан Гарріс «П’ять четвертинок апельсина»
Фрамбуаз отримала дивний спадок від матері. Її старшій сестрі дістався винний погріб, сповнений бурштиново-сонячних пляшок, брату — ферма, а Фрамбуаз — альбом з кулінарними рецептами. Не багацько… Але на сторінках зошита зі старовинними рецептами різноманітних смаколиків вона знаходить загадкові нотатки — секрети матері. Життя в часи війни й окупації, яке мати ретельно приховувала від дітей. Маленькі радощі й прикрощі, потаємні думки, дитячі образи та сповідь жінки, що боялася любити. Минуло стільки років. Лишилося стільки запитань. Відповіді на них — у цьому щоденнику. Настав час розкрити моторошні таємниці минулого.
|
Райлі Сейгер «Востаннє, коли я збрехала»
«Дві правди і одна брехня» — гра, в яку грали Вів’єн, Елісон, Наталі та Емма в літньому таборі. Та однієї ночі ігри та дружба закінчуються: Емма крізь сон бачить, як подружки виходять із будиночка. Дівчат так і не знайшли, вони зникли назавжди.
Хоч і минуло уже 15 років, Емма понад усе прагне довідатися, що ж сталося з дівчатами. На запрошення власниці вона приїздить до табору та починає працювати викладачкою художньої творчості. І її сподівання не виявляються марними: Вів’єн залишила їй підказки. Однак що ближче Емма наближається до розгадки, то глибше усвідомлює, що брехня і правда з минулого — не завжди такі, якими вона сприймала їх в дитинстві.
|
|
С’юзен Куліндж «Невгамовна Кейті»
Якщо на літніх канікулах, ваші діти хочуть щось цікаве почитати, то ця книжка стане в пригоді.
Велика фантазерка Кейті Карр має добре серце і невгамовну вдачу. Вона верховодить своїми братиками і сестричками, щоразу вигадуючи дивовижні ігри та забави, чим додає чимало клопоту своїй тітці. Та одного разу з Кейт стається нещастя і цілковито змінює її життя…
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.