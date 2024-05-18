Дивовижні ігри, брехня та апельсин: що кременчужанам почитати на вихідних

Райлі Сейгер «Востаннє, коли я збрехала»

«Дві правди і одна брехня» — гра, в яку грали Вів’єн, Елісон, Наталі та Емма в літньому таборі. Та однієї ночі ігри та дружба закінчуються: Емма крізь сон бачить, як подружки виходять із будиночка. Дівчат так і не знайшли, вони зникли назавжди.

Хоч і минуло уже 15 років, Емма понад усе прагне довідатися, що ж сталося з дівчатами. На запрошення власниці вона приїздить до табору та починає працювати викладачкою художньої творчості. І її сподівання не виявляються марними: Вів’єн залишила їй підказки. Однак що ближче Емма наближається до розгадки, то глибше усвідомлює, що брехня і правда з минулого — не завжди такі, якими вона сприймала їх в дитинстві.