У ЗСУ нараховується 2815 хворих на COVID-19, є випадки і на Полтавщині

За минулу добу зареєстровано 153 нових випадки захворювання військовослужбовців
Станом на 10.00 24 листопада в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє – 2 815 осіб. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.
Всього за час пандемії одужало – 6 379 осіб, летальних випадків – 26. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 353 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 26 осіб.
За минулу добу зареєстровано 153 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 130 осіб, з них на Полтавщині – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.