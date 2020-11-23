У ЗСУ нараховується 2815 хворих на COVID-19, є випадки і на Полтавщині

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Станом на 10.00 24 листопада в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє – 2 815 осіб. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.





Всього за час пандемії одужало – 6 379 осіб, летальних випадків – 26. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 353 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 26 осіб.





За минулу добу зареєстровано 153 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.





З них у заклади охорони госпіталізовано 23 особи:

Черкаський військовий госпіталь – 8 військовослужбовців

Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ – 4 військовослужбовці

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 3 військовослужбовці

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону та 65 військовий мобільний госпіталь – по 2 військовослужбовці

Військово-медичний клінічний центр Західного та Східного регіонів, Полтавський та Деснянський військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.





На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 130 осіб, з них на Полтавщині – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.