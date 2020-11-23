Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 23.11.2020 11:30
Підтверджені:
Україна635689
Кременчук2524
Хворі:
Україна333554
Кременчук1086
Одужало:
Україна291060
Кременчук1365
Померло:
Україна11075
Кременчук73
Кременчук

На Кременчуцькому та Кам'янському водосховищах зняли сезонні буї

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 571 Коментарів: 1

 

Під час робіт фахівцями філії зняті 164 буя

«Держгідрографія» завершила зняття сезонних плавучих засобів навігаційного обладнання (ЗНО) на Кременчуцькому і Кам'янському водосховищах.


 


Роботи по зняттю проводилися з 8 по 14 листопада і з 17 по 22 листопада відповідно до Плану установки і зняття сезонних плавучих засобів навігаційного обладнання на внутрішніх водних шляхах України в 2020 році.


 


Під час робіт фахівцями філії зняті 164 буя, уздовж суднового ходу протяжністю 171 км від Канівської до Кременчуцької ГЕС. На Кам'янському водосховищі зняті 145 сезонних буїв уздовж суднового ходу протяжністю 122 км - від Кременчуцької до Середньодніпровської ГЕС.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: водохранилище навигация
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 379
zzzzzz:
Сьогодні, 14:55

лучше напишите про дыру в бюджете, за буи конечно очень интересно, что их сняли, но эта информация зачем?


7 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх