На Кременчуцькому та Кам'янському водосховищах зняли сезонні буї

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 571 Коментарів: 1

«Держгідрографія» завершила зняття сезонних плавучих засобів навігаційного обладнання (ЗНО) на Кременчуцькому і Кам'янському водосховищах.









Роботи по зняттю проводилися з 8 по 14 листопада і з 17 по 22 листопада відповідно до Плану установки і зняття сезонних плавучих засобів навігаційного обладнання на внутрішніх водних шляхах України в 2020 році.









Під час робіт фахівцями філії зняті 164 буя, уздовж суднового ходу протяжністю 171 км від Канівської до Кременчуцької ГЕС. На Кам'янському водосховищі зняті 145 сезонних буїв уздовж суднового ходу протяжністю 122 км - від Кременчуцької до Середньодніпровської ГЕС.