Надзвичайні новини, Полтавщина

Підприємця з Полтавської області підозрюють у постачанні медобладнання до Росії

Сьогодні, 12:24 Переглядів: 262

Його підозрюють в організації схему експорту до Росії, зокрема — до підприємства, яким керувала консультантка Держдуми РФ

На Полтавщині прокурори повідомили про підозру підприємцю та його п’ятьом спільникам у незаконній господарській діяльності з державою-агресором (ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 111-1 КК України). Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 26 серпня.

За даними слідства, підприємець створив і контролював кілька компаній, що виготовляли медичне та косметологічне обладнання. Його підозрюють в організації схему експорту до Росії, зокрема — до підприємства, яким керувала консультантка Держдуми РФ.

Щоб обійти санкції, використовували підставні фірми в інших країнах. Формально продукція йшла на європейський чи середньоазійський ринок, але фактично потрапляла до російських компаній, йдеться у заяві прокуратури.

У 2022–2024 роках за схемою відправили щонайменше сім партій обладнання. Фінансові розрахунки проходили через міжнародні банки. У схемі брали участь директори та працівники підприємств, які відповідали за виробництво, укладання контрактів, митне оформлення та логістику, стверджують правоохоронці.

Слідство встановило, що обладнання використовували у медичних програмах у Росії, зокрема для реабілітації військових, які воювали проти України.

Організатор нині переховується від слідства, його оголосили у розшук. Розслідування веде Служба безпеки України.

Автор: Телеграф
Теги: прокуратура державна зрада
Читайте telegraf.in.ua in Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

