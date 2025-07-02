У Кременчуці патрульний штовхнув жінку, яка заважала затриманню — поліція проводить службове розслідування

1 липня в одному з кременчуцьких телеграм-каналів з’явилося відео з вулиці Троїцької, де патрульні поліцейські затримували чоловіка. На записі видно, як під час сутички один із правоохоронців штовхає жінку — вона падає і вдаряється об лавку. Інцидент викликав широкий резонанс.

2 липня патрульна поліція надала офіційний коментар. За їх словами, чоловіка затримали за розпивання алкоголю у громадському місці та за агресивну поведінку. Він відмовився надати документи, що є обов’язковим під час воєнного стану.

Під час затримання, як зазначили у поліції, сторонні особи намагалися перешкодити — хапали поліцейських за одяг і вдарили одного з інспекторів дверима службового авто. Саме тоді, за словами правоохоронців, і було застосовано фізичний вплив відповідно до ст. 45 Закону «Про Національну поліцію».

Чоловіка доправили до відділу поліції, склали протокол затримання та постанову за ч. 1 ст. 178 КУпАП (розпивання алкогольних напоїв у забороненому місці).

У поліції також повідомили, що за фактом застосування сили патрульним призначено службове розслідування. На час перевірки інспектора відсторонили від служби.