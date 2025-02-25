Минулого тижня у Полтавському районі поблизу річки Ворскла підприємець зливав нечистоти тваринного походження на земельну ділянку сільськогосподарського призначення. Про це інформують у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.
На місце події екологи викликали слідчо-оперативну групу, аби ті зафіксували правопорушення, та відібрали проби ґрунту для проведення інструментально-лабораторного дослідження.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження стосовно забруднення сільськогосподарських угідь.
Нагадаємо, минулого літа правоохоронці затримали чоловіка, який зливав нечистоти із автомобіля у лісопосадку біля Градизька.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.