На Полтавщині підприємець зливав нечистоти на земельну ділянку біля річки — екологи

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Минулого тижня у Полтавському районі поблизу річки Ворскла підприємець зливав нечистоти тваринного походження на земельну ділянку сільськогосподарського призначення. Про це інформують у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.

На місце події екологи викликали слідчо-оперативну групу, аби ті зафіксували правопорушення, та відібрали проби ґрунту для проведення інструментально-лабораторного дослідження.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження стосовно забруднення сільськогосподарських угідь.

Нагадаємо, минулого літа правоохоронці затримали чоловіка, який зливав нечистоти із автомобіля у лісопосадку біля Градизька.