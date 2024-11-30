На Полтавщині потонула 9-річна дівчинка: поліція встановлює деталі

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Сьогодні, 30 листопада, у Решетилівці на Полтавщині у водоймі загинула 9-річна дівчинка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, близько 17.00 рідні повідомили до поліції про те, що дитина пішла з дому і не повернулася.

На її пошуки направили особовий склад територіального підрозділу поліції та громадськість. Згодом дівчинку знайшли у місцевій водоймі. На жаль, без ознак життя.

Наразі слідчо-оперативна група поліції встановлює причини та обставини трагедії.

Нагадаємо, нещодавно під Полтавою у пожежі загинули дві жінки та дитина.