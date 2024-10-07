На Полтавщині загорівся автомобіль, що злетів з дороги: водія госпіталізували з опіками

6 жовтня, близько 18.00, неподалік села Старі Санжари в Полтавському районі загорілась Mazda, яким керував 59-річний водій. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За повідомленням Полтавського районного управління поліції, інцидент стався, коли автомобіль з'їхав з дороги та застряг у полі поблизу села Вісичі. Під час спроби самостійно виїхати, постраждав водій. Його з термічними опіками ушпиталили.
Нагадаємо, що вночі у Кременчуці згорів автомобіль.
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