На Полтавщині загорівся автомобіль, що злетів з дороги: водія госпіталізували з опіками

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Водій намагався виїхати з узбіччя самостійно

6 жовтня, близько 18.00, неподалік села Старі Санжари в Полтавському районі загорілась Mazda, яким керував 59-річний водій. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини. За повідомленням Полтавського районного управління поліції, інцидент стався, коли автомобіль з'їхав з дороги та застряг у полі поблизу села Вісичі. Під час спроби самостійно виїхати, постраждав водій. Його з термічними опіками ушпиталили. Нагадаємо, що вночі у Кременчуці згорів автомобіль.

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